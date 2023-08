Qualche passo avanti è stato fatto, sono state infatti montate le strutture delle altalene, ma per salirci sopra bisognerà ancora attendere un po’. Stanno arrivando a conclusione i lavori del parco Norma Cossetto, sul lungomare sud di Civitanova, che da un anno attendono il completamento. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale l’assessore Ermanno Carassai aveva risposto all’interrogazione del consigliere Francesco Micucci che chiedeva informazioni sulle motivazioni dei ritardi e sul nuovo cronoprogramma. «A fine luglio può andarci a passeggiare – aveva detto Carassai lo scorso 30 giugno rispondendo all’interrogazione che feci sui gravi ritardi dei lavoro al parco Cossetto in pieno centro. Le foto sono scattate oggi, non mi pare ci si possa andare a passeggio. Dopo aver sciorinato una serie di giustificazioni e dopo aver elencato il fitto cronoprogramma del mese di luglio, Carassai e Ciarapica garantirono che per fine luglio i lavori sarebbero terminati ed io e tutti i civitanovesi saremmo potuti andare a passeggio al parco. Avrei dovuto chiedere “luglio di quale anno”?».