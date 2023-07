Controlli della polizia stradale a Civitanova, nella notte ritirate 22 patenti per guida in stato di ebbrezza. In un caso, il conducente di un’auto ha forzato il posto di blocco, mettendo a repentaglio la sicurezza degli operatori e degli altri utenti fermi per gli accertamenti, ma è stato immediatamente inseguito e bloccato.

E’ risultato positivo all’etilometro e denunciato, era al volante con un tasso tre volte superiore al limite. Dei 22 sanzionati, 15 sono al di sotto dei 27 anni. In totale sono stati decurtati 245 punti ed accertate 31 sanzioni al codice della strada. I controlli sono stati disposti dal compartimento polizia stradale Marche di Ancona. L’attività di prevenzione viene messa in campo secondo le direttive ministeriali a livello nazionale e, in ambito provinciale, secondo le indicazioni dei comitati di ordine e sicurezza pubblica presieduti dal Prefetto di Macerata, Flavio Ferdani.



