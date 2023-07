di Laura Boccanera

Vita Vita compie 20 anni e festeggia con diverse serate, il concerto di Paolo Jannacci e una mostra che raccoglie 100 scatti di questo ventennio di “lucida follia”. Non sembra ma sono passati due decenni da quando Sergio Carlacchiani e l’allora direttore Alfredo Di Lupidio hanno rischiato una denuncia per procurato allarme per quella “performance” che avrebbe dato la cifra di un festival che era pionieristico e non ha smesso di stupire e divertire, facendo del guizzo un manifesto di poetica.

Perché nessuno immaginava che quel “pazzo” che in mezzo alla rotatoria gridava “voglio una donna, voglio una donna” fosse una citazione felliniana da Amarcord fatta appositamente per la prima edizione. E così accorsero carabinieri, cittadini, forze dell’ordine. Da lì in avanti ne è passata di strada, Vita Vita si è trasformato da zapping itinerante per le strade della città a premio, ha moltiplicato le giornate, ha lanciato talenti. Per raccontare tutto questo dal 1 agosto nello spazio multimediale San Francesco a Civitanova Alta, a partire dalle 18.30 sarà inaugurata la mostra dedicata ai venti anni del festival.

Cento scatti selezionati fra le migliaia di foto dell’archivio Carlacchiani che mostrano i volti, il dietro le quinte di un progetto nato grazie ad un’idea e cresciuto sulle gambe del suo direttore artistico: «il suo nome nasce perché riflettevo su qualcosa che fosse superiore alla vita. La morte, pensai – dice Carlacchiani questa mattina alla presentazione dell’evento – no, la risposta fu un raddoppiamento della vita, Vita Vita appunto. E se siamo arrivati fin qui è grazie alla mia follia che mi ha fatto rincorrere per 20 anni tutte le amministrazioni che si sono alternate nel tempo».

Il direttore artistico ha svolto un’importante ricerca selezionando tra seimila scatti, cento delle immagini più significative da mettere in mostra e da questo lavoro ne è scaturita una pubblicazione catalogo curata con il grafico Riccardo Ruggeri, con foto di Luigi Gasparroni. Oltre a circa 300 foto, il libro ospita i testi dei poeti Umberto Piersanti e Nicola Bultrini, oltre a quelli di Carlacchiani. Il giorno dell’inaugurazione della mostra, ad ogni persona presente, verrà consegnata gratuitamente una copia.

«Siamo orgogliosi di festeggiare questo compleanno di Vita Vita – ha esordito la presidente dell’azienda Teatri Maria Luce Centioni -, ed è bello tenere a mente quel grande percorso che è stato fatto in vent’anni. Vita Vita avrà il suo clou il 20 agosto ma non si esaurirà in un’unica serata, perché nell’edizione 2023 abbiamo attivato molte novità di pregio e culturalmente rilevanti. Come questa significativa esposizione in una location suggestiva come lo spazio multimediale San Francesco, con una mostra che racconta tanto anche del lavoro che c’è dietro ad un festival. Non solo, perché Vita Vita è stato ed è un luogo che risalta la bellezza della città e fa emergere anche talenti del territorio: una mission sposata con forza dal nostro cda».

Una delle anteprime vede un nome di pregio del panorama artistico che arriva giovedì 17 agosto alle 21,30 quando il teatro Annibal Caro ospiterà Paolo Jannacci (vincitore del premio Vita Vita giovane talento ex aequo), che ricorderà il papà, nel decennale della sua scomparsa, attraverso i suoi migliori successi, e proporrà poi le proprie premiate canzoni. Per il concerto i biglietti sono già disponibili online su Ciaotickets e nei punti vendita del circuito.