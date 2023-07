Ultimo grande appuntamento di Lunaria sabato. A Recanati in piazza Giacomo Leopardi, alle 21, con l’atteso concerto live della Premiata Forneria Marconi. «Dopo l’incanto dei Quintorigo con l’omaggio a Mingus sull’Orto del Colle dell’Infinito e lo spettacolare show di Dardust, Lunaria offrirà al pubblico il concerto live della prog band più famosa al mondo la Premiata Forneria Marconi – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – non potevamo chiudere meglio la grande edizione di Lunaria 2023». «Pfm 1972 – 2023″ è il titolo del loro concerto, una travolgente cavalcata in un repertorio vasto e caleidoscopico, che va dal primo album “Storia di un minuto” al recente “Ho sognato pecore elettriche”, abbracciando la poesia di Fabrizio De André. L’incontro della poesia di Fabrizio De Andrè con la musica della Pfm negli anni 70 ha dato vita ad una vera e propria rivoluzione nella canzone italiana – ha detto l’assessora alle Culture Rita Soccio – un binomio, all’epoca molto discusso per i differenti mondi musicali da cui venivano, che ha dato vita al futuro della musica italiana. Sarà un grande concerto tutto da gustare nella nostra splendida Piazza dedicata al poeta Giacomo Leopardi».

Un viaggio live cinquantennale attraverso il tempo, con nuove sonorità che faranno sentire lo spettatore nel presente, ma allo stesso tempo proiettato verso il futuro, arricchito da video proiezioni e scenografie virtuali. Assieme agli iconici Franz di Cioccio (batteria e voce) e Patrick Djivas (basso), saliranno sul palco di Lunaria Lucio Fabbri (violino, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra, cori), Eugenio Mori (seconda batteria).