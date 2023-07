Si svolgeranno lunedì alle 17 nella chiesa di San Marone i funerali di Luca Cappelletti, il 43enne di Montecosaro, trovato morto lo scorso 17 luglio sotto il ponte di Lido Tre Archi a Fermo. Sul corpo del civitanovese nei giorni scorsi è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Da quanto si è appreso la morte di Cappelletti risalirebbe ad almeno due giorni prima del ritrovamento. I familiari avevano infatti denunciato la scomparsa: Cappelletti era rientrato a casa da qualche giorno dopo una permanenza in una struttura di recupero per tossicodipendenze a Pesaro.

Dall’esame autoptico è emersa una morte per arresto cardiaco, ma solo i risultati delle analisi effettuate sui prelievi potranno confermare l’ipotesi degli inquirenti che il decesso sia avvenuto per un’overdose. La polizia di Fermo è ancora al lavoro per ricostruire però le ultime ore di vita del 43enne, per capire con chi fosse e se il luogo del ritrovamento sia anche quello della morte.

L’ipotesi infatti è che Cappelletti possa essersi sentito male in un altro luogo e poi, una volta sopravvenuto il decesso, possa essere stato spostato nel punto in cui è stato ritrovato. Domande che restano aperte, ma intanto la salma è stata riconsegnata ai familiari per la funzione funebre. Il corpo di Cappelletti arriverà lunedì presso la casa funeraria Terra e cielo e alle 17 nella chiesa di San Marone è prevista la funzione religiosa. Lascia la mamma Simonetta e il fratello Mattia.