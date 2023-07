di Giorgio Fedeli

Il responso dell’esame autoptico sarà decisivo per stabilire la causa della morte di Luca Cappelletti, il 44enne di Montecosaro trovato senza vita lunedì pomeriggio in un canale sotto al ponte di Tenna a Lido Tre Archi. Sì perché la procura ha stabilito di effettuare sulla salma l’autopsia per risalire alle cause della morte.

Sul corpo dell’uomo non sono stati trovati segni di violenza o colluttazione. Di certo c’è che non si è trattato di un gesto volontario. Ma gli inquirenti della Questura di Fermo non tralasciano al momento alcuna pista. Prioritariamente si lavora sul sottobosco dello spaccio di sostanze stupefacenti tra il Fermano (che ha in Lido Tre Archi proprio un punto nevralgico) e il Maceratese. L’uomo era uscito da una comunità e da qualche giorno i genitori ne avevano denunciato la scomparsa. Ma non si esclude nemmeno che la morte del 44enne possa essere stata causata da qualcun altro. In questo caso potrebbero essere decisive le immagini della videosorveglianza presente in zona.

Insomma gli investigatori vogliono capire se Cappelletti sia arrivato da solo sotto al ponte di Tenna. E quando vi sia arrivato. Sì perché stando a una prima ispezione cadaverica è verosimile che il decesso potrebbe risalire a 48 ore prima del ritrovamento della salma.