Parco Eolico a San Severino, il Comune esprime parere contrario: bloccata la procedure di Via. A renderlo noto è l’amministrazione comunale. Una notizia che arriva a pochi giorni di distanza dall’appello lanciato dalle opposizioni che chiedevano unità d’intenti per scongiurare la realizzazione del progetto che prevede 7 pale da oltre 200 metri d’altezza ciascuna, a ridosso del monte San Pacifico, per una potenza complessiva di 36 megawatt.

La Regione Marche, in qualità di soggetto attuatore, prendendo atto di quanto manifestato dal Comune ha dunque al momento sospeso, in attesa delle integrazioni da parte della società proponente il progetto stesso, la procedura di Valutazione di impatto ambientale. In una nota a firma del dirigente del settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali presso il Dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile e la Direzione ambiente e risorse idriche, sottolinea: «Il Comune ha trasmesso a questo settore, e per conoscenza al Ministero, una nota redatta alla luce della documentazione integrativa parziale inviata dal proponente. Nella nota il Comune esprime parere non favorevole alla realizzazione del progetto e resta in attesa, per una più dettagliata valutazione, del completamento delle integrazioni da parte del proponente il quale ha inviato controdeduzioni volontarie parziali alle osservazioni pubblicate sul sito del Ministero».

La Regione Marche ha comunicato al ministero dell’Ambiente, e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, di rimanere in attesa delle richieste da parte della Commissione Via del ministero dell’Ambiente stesso e del conseguente completamento delle integrazioni da parte della ditta per l’invio del parere finale.