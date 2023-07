di Laura Boccanera

Ron allo Shada, ma i fuochi d’artificio disturbano l’esecuzione live. Problemi di “convivenza” fra vicini subito ripianati con tanto di “scuse” social. Ieri sera Ron è stato ospite della discoteca civitanovese per un concerto in cui l’artista ha eseguito i suoi successi più belli in un’atmosfera intima e raccolta.

Un’esecuzione “disturbata” però dai fuochi d’artificio che dalla spiaggia del vicino Madeira si sono innalzati a coprire la voce e le note delle ballate romantiche.

Una mancanza di rispetto secondo Aldo Ascani dello Shada che sulla sua pagina Facebook ha espresso rammarico per l’accaduto: «un evento come quello di ospitare un artista del calibro di Ron, dovrebbe avere, specialmente dagli addetti ai lavori limitrofi, una sorta di rispetto che dovrebbe nascere in modo naturale da chi ci si aspetta professionismo e serietà. Certi spazi “pirotecnici” non erano veramente il caso». Subito dopo sono arrivate le scuse da parte della direzione del Madeira che ha precisato che quello spettacolo pirotecnico non solo non era organizzato dalla proprietà, ma neanche autorizzato e legato all’iniziativa di un gruppo che stava festeggiando un compleanno. «Ieri sera un gruppo di persone non autorizzate dalla direzione del Madeira ha pensato bene di far scoppiare dei fuochi d’artificio per un compleanno dalla nostra spiaggia – scrivono sui social dello chalet brasiliano – intralciando un concerto di un artista incredibile quale è Ron che si è svolto allo Shada. Voglio personalmente scusarmi dell’accaduto con l’artista che reputo una delle voci più belle che abbiamo in Italia e con la proprietà e lo staff dello Shada. Anche se non autorizzati i fuochi sono partiti dalla nostra spiaggia e quindi ci sentiamo responsabili dell’accaduto».