di Andrea Cesca

Prima giornata di lavoro per la Recanatese edizione 2023-24 che per il secondo anno di fila sarà ai nastri di partenza del campionato di Serie C. La squadra allenata da Giovanni Pagliari si è ritrovata questa mattina allo stadio Nicola Tubaldi per le visite mediche e la prima seduta di allenamento. I giallorossi continueranno a lavorare sul proprio impianto fino a sabato mattina dopo di che si trasferiranno a Sefro per una settimana. Al rientro a Recanati, sabato 29 luglio (ore 17.30) è in programma l’allenamento congiunto con l’Osimana al Tubaldi. Il 4 agosto (sempre alle ore 17,30) la Recanatese affronterà l’Ascoli a Porto Sant’Elpidio.

«Il primo giorno di lavoro è andato bene, c’è molto entusiasmo, ci sono molti giovani» afferma Giovanni Pagliari «C’è anche lo zoccolo duro degli ultimi anni che è molto carico e positivo. Ho trovato bene i ragazzi, nei primi giorni facciamo dei test per vedere lo stato fisico, poi sabato prossimo andiamo a Sefro una settimana». Quali sono gli obiettivi della Recanatese? «Gli obiettivi sono quelli dello scorso anno, i numeri sono gli stessi. Noi dobbiamo avere in testa la salvezza, da raggiungere il prima possibile, poi se come l’anno scorso succede che facciamo benissimo, ben venga. Tra i nostri obiettivi c’è quello di valorizzare qualche giovane, fare un buon calcio e far divertire i tifosi». La rosa deve essere ultimata: «Mancano tre o quattro giocatori, lo sappiamo bene con il direttore Cianni, ma aspettiamo perché non vogliamo sbagliare nulla».

Gli ultimi arrivati in casa giallorossa sono Valerio Marinacci e Simone Mascolo. Marinacci, terzino sinistro italo-honduregno è nato nel 2003 ed è cresciuto nelle giovanili della Lazio; ha giocato la seconda parte della passata stagione con il Cosenza, inoltre è stato anche convocato con la Nazionale Under 20 dell’Honduras. Mascolo, portiere cresciuto nelle giovanili dell’Imolese, arriva dal Gravina (Serie D). La società ha allacciato diverse trattative, tra queste il centrocampista classe 2004 Antonio Prisco (Benevento) e il terzino destro classe 2003 Moussa Mané (Bari). Si aspetta poi la risposta dell’attaccante Ciro Capasso della Fiorentina. Nel mirino del club c’è anche il difensore Simone De Santis che non rientra più nei piani dell’Ancona.

C’è molta attesa fra gli sportivo per vedere all’opera il duo Sbaffo-Melchiorri, i due hanno calcato palcoscenici di riguardo. La Recanatese, che quest’anno potrà giocare da subito sul proprio campo, ha convocato dalla Primavera di Gianluca Dottori i giovani Tiberi, Bellucci, D’Angelo, Canonici, Morrone Mariano, Pesaresi, Valleja.

L’inizio della stagione ufficiale è fissato per il 20 agosto con il primo turno eliminatorio di Coppa Italia; il campionato dovrebbe partire il 27 agosto. Il condizionale è d’obbligo in quanto bisognerà attendere il ricorso al Tar (e verosimilmente al Consiglio di Stato il 29 agosto) dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha estromesso dalla serie cadetta il Lecco a vantaggio del Perugia. Stando alle ultime indiscrezioni infine la Juventus Next Gen potrebbe essere inserita nel girone B di Serie C insieme alle marchigiane (dove potrebbe essere ripescato il Fano).

I convocati.

Portieri: Mascolo Nicola (2002), Meli Gabriel (1999), Tiberi Tommaso (2005)

Difensori: Bellucci Thomas (2005), D’Angelo Maxim (2005), Ferrante Edoardo (1991), Longobardi Gianluca (2003), Marinacci Vittorio (2003), Peretti Manuel (2000), Quacquarelli Gabriele (2002)

Centrocampisti: Canonici Giovanni (2006), Ferretti Daniele (1986), Morrone Biagio (2004), Raparo Marco (1991), Valleja Anxhelo 2005)

Attaccanti: Giampaolo Daniel (1995), Guidobaldi Filippo (2004), Melchiorrri Federico (1987), Pesaresi Lorenzo (2005), Sbaffo Alessandro (1990), Senigagliesi Luca (1998)