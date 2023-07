Dopo la partenza col botto delle scorse settimane, il Le Gall di Porto San Giorgio si prepara ad affrontare il caldo con una serie di appuntamenti che accenderanno ancora di più l’estate. Prenderà innanzitutto il via la collaborazione con il Cocoricò, discoteca numero uno in Italia. Ci sarà un po’ del tempio dell’house romagnola a Porto San Giorgio grazie alla partnership consolidata fra il patron Angelini e il direttore artistico del Cocoricò Fabrizio “Bardo” Bardoni per una versione “on the beach”. Si inizia da domani con i mercoledì fiendly della stagione house ad ingresso libero per tutti. Ad aprire le danze saranno il dj Ralf e la dj Matisa resident del Cocoricò. Si riprenderà poi mercoledì 2 agosto e mercoledì 16 agosto con Doublefire, icona della techouse.

Prenderà invece il via sabato 22 luglio Mamacita, il primo format italiano reggaeton con Radio 105. Martedì 25 luglio super inaugurazione con dj Gorilla di San Benedetto. Domenica 29 luglio, in occasione della Notte Rosa a Porto San Giorgio, ospite di Le Gall sarà la cantante Gaia. Nostro ospite sarà anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, opinionista di Rai 1 e Canale 5, che inaugurerà il format Novella 2000 Party. Fondamentale le collaborazioni con Settepuntonove, Giovanni Perna, Edoardo Ascani, Better Sounds e Rivazzurra di Lido di Fermo.

Dopo il successo della stagione invernale del Donoma a Civitanova e un mese di giugno oltre ogni aspettativa, Daniele Maria Angelini saluta con soddisfazione questi nuovi appuntamenti: «Non possiamo che essere felici della presenza a Porto San Giorgio del Cocoricò che parteciperà con uno staff di nove persone. Gireranno per le spiagge di Porto San Giorgio e Lido di Fermo e distribuiranno una serie di gadgets. Per ora non vogliamo anticipare nulla ma anche ad agosto ci saranno grandissime sorprese».

(Articolo promoredazionale)