Tre espulsioni in provincia nell’arco di pochi giorni. Provvedimenti emessi dal prefetto di Macerata, Flavio Ferdani, ed eseguiti con appositi provvedimenti del questore Luigi Silipo, nei confronti di cittadini stranieri irregolari in Italia. Nei giorni scorsi, personale delle Volanti della Questura hanno rintracciato, a Macerata, un albanese, privo di documenti e irregolare in Italia, che è stato espulso con provvedimento del prefetto di Macerata e accompagnato al Centro per Rimpatri di Potenza (in base a quanto disposto dal questore Luigi Silipo). Sabato scorso gli agenti del commissariato di Civitanova, in seguito ad un controllo a bordo di un’auto, hanno trovato un nigeriano, risultato irregolare in Italia e pure è stato espulso e portato al centro per Rimpatri di Palazzo San Gervasio a Potenza. Il terzo ad essere espulso è il tunisino Anwer Ben Khoud finito in manette ieri dopo aver aggredito due poliziotti a Civitanova, che facevano un controllo. L’uomo ha patteggiato 10 mesi al tribunale di Macerata, dovrà lasciare il Paese.