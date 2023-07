di Laura Boccanera

Trovato morto in casa di un conoscente, choc a Civitanova. Autopsia per stabilire le cause della morte. E’ accaduto all’alba di domenica mattina, ma solo oggi si è avuta notizia della morte di un ragazzo di appena 23 anni di nazionalità marocchina e residente a San Ginesio. La vittima è Anas Essebyry.

Il 23enne si trovava a casa di un conoscente in un appartamento di via Napoleone 13, nel quartiere di case popolari a San Marone. Lì aveva trascorso la notte quando alle 5 del mattino l’amico ha lanciato l’allarme e allertato il 118. Ma era tardi, Anas era già morto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e il personale delle investigazioni tecnico-scientifiche dell’Arma.

Il 23enne si trovava in camera, riverso a terra, in una stanza piena di caos e disordine. Le ipotesi sulle quali stanno lavorando gli inquirenti spaziano dall’overdose ad un atto volontario tramite assunzione di medicinali e sostanze. I carabinieri hanno raccolto testimonianze per ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo e cosa possa avere assunto. Sarà però l’autopsia a chiarire la causa della morte del 23enne.

I carabinieri stanno anche cercando di ricostruire come mai il giovane si trovasse lì e quali fossero i rapporti con il conoscente. Quel che si sa è che non viveva nell’appartamento di via Napoleone e che era arrivato in città da poco. L’esame autoptico è stato disposto dal magistrato di turno, ed è in programma per domani mattina alle 9. Ad eseguire l’autopsia sarà il medico legale Antonio Tombolini. Il corpo si trova all’obitorio di Civitanova.