Andrea Angeletti, uno degli atleti più rappresentativi del Civitanova skating team, è stato ricevuto, nella sala giunta del comune, dal sindaco Fabrizio Ciarapica. A lui i complimenti del primo cittadino per la splendida medaglia di bronzo conquistata recentemente ai campionati italiani assoluti di pattinaggio a rotelle che si sono svolti a Pollenza.

L’atleta, dopo un periodo di inattività di un paio di anni, è tornato a gareggiare sotto la guida del suo storico allenatore Moreno Monti e vanta un palmares di tutto rilievo: 39 titoli italiani, 6 titoli europei, 3 argenti mondiali e un oro e un bronzo ai World Games. «Un grande risultato – ha detto Ciarapica – che fa onore alla città e alla squadra che rappresenta. Il Civitanova skating team è una realtà viva dove si respirano i sani valori dello sport: entusiasmo, passione e amicizia. E Andrea, la sua carriera sportiva lo conferma, è il simbolo di tutti i ragazzi che nella vita scelgono di inseguire le loro passioni con determinazione e impegno, raggiungendo importanti risultati. Congratulazioni e un grande in bocca al lupo a tutta la squadra per i prossimi impegni sportivi». Ad accompagnare Andrea, anche una piccola delegazione composta in primis dalla presidente Arianna Napoli, dal suo allenatore Moreno Monti, da dirigenti e atleti, anche piccoli, venuti a sostenere il loro capitano. «Andrea – fa sapere la società – rappresenta per tutti i ragazzi del Civitanova skating team un valore aggiunto in termini di carisma e serietà, un modello di atleta che tutti stanno seguendo e già sono visibili gli enormi cambiamenti apportati dalla sua presenza».