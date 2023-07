Sarà il fine settimana dedicato per eccellenza alla danza quello che si apre sabato in città, con due eventi che vanno ad arricchire il cartellone Civitanova Unisce realizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni cittadine. Si inizia con il Festival nel Festival, che vede l’esibizione dalle 20 ad oltranza, di tre compagnie in diversi luoghi: da piazza XX Settembre all’Annibal Caro fino alla Pinacoteca Moretti. Questa originale maratona sulle punte da anni contraddistingue la progettualità del festival dedicato a Enrico Cecchetti e realizzato Comune, dall’Azienda Teatri e dall’Amat con il contributo di MiC e Regione Marche. Brilla poi la Notte della Stella, domenica, con Civitanova Danza in trasferta a Villa Vitali, evento in collaborazione con il Comune di Fermo, che vede protagonista Jacopo Tissi, star internazionale del balletto, primo ballerino italiano a diventare étoile della compagnia Bolshoi, tempio russo del balletto che ha dovuto lasciare dopo l’inizio della guerra in Ucraina.

Sempre domenica, “Moda e motori d’altri tempi”, esposizione di auto d’epoca di prestigio con la sfilata di oltre 30 modelli di autovetture, rigorosamente originali, a coprire un arco temporale dal 1909 fino al 1982; da ogni auto scenderà una modella vestita con un abito, anch’esso originale, contemporaneo al veicolo. Parteciperanno espositori da diverse regioni, ciascuno con la propria vettura, con ritrovo alle 10 in piazza XX Settembre e alle 11,15 in piazza della Libertà a Civitanova Alta. L’iniziativa è organizzata da Campe Club Auto Moto D’epoca del Piceno federato Asi in collaborazione con le Pro loco cittadine.

Sabato inoltre, ventesimo appuntamento con la cerimonia di consegna della Bandiera Blu agli operatori, al Club Vela, alla presenza della Banda cittadina. In questo contesto, il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore al Turismo Manola Gironacci consegneranno il premio Ri-Bike ai vincitori del contest curato da NoiMarcheBikeLife. Sempre questo fine settimana (15 e 16 luglio), debutto di “Libri in Festa – Lettori si diventa” al Lido Cluana e città alta, il festival del libro dedicato ai bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, ideato dall’associazione culturale ArTime di Montegranaro e sostenuto dal Comune.