Cede il tetto e precipita da 10 metri, morto un 18enne

di Giorgio Fedeli

Precipita da 10 metri e muore. La tragedia si è consumata questa mattina nella zona industriale di Porto Sant’Elpidio e stando alle prime informazioni trapelate, il ragazzo, 18 anni, sarebbe precipitato all’interno di un edificio dopo il cedimento di una porzione di tetto sotto i suoi piedi.

L’impatto è stato letale. Nonostante sia stato subito lanciato l’allarme, con i sanitari della Croce verde di Porto Sant’Elpidio arrivati subito sul posto insieme all’automedica, per il ragazzo non c’era ormai più nulla da fare. In un primo momento era stata allertata anche l’eliambulanza, poi fatta rientrare.

Ancora tutta da definire la dinamica del tragico incidente. Indagano i carabinieri. Sul luogo della tragedia anche l’Ispettorato del lavoro.