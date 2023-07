di Laura Boccanera (Foto di Federico De Marco)

Trovato un corpo in avanzato stato di decomposizione. A rinvenirlo il marito della proprietaria di un terreno e un uomo chiamato per occuparsi del taglio dell’erba. E’ successo questo pomeriggio intorno alle 15,45 a Civitanova Alta, in un appezzamento di terreno sopra l’ospedale, fra la strada Celeste e la provinciale Delle Vergini. Il corpo, che non è stato ancora identificato, si trovava in un canale di scolo di un appezzamento agricolo.

Uno degli uomini che hanno trovato il corpo ha notato la salma fra gli arbusti e la vegetazione mentre era col trattore. Inizialmente sembrava che il rinvenimento fosse all’interno di un corso d’acqua o del laghetto che dista poche decine di metri dal luogo del ritrovamento, in realtà una volta giunti sul posto vigili del fuoco e 118 hanno appurato che il cadavere nel canale di scolo prosciugato dal caldo di questi giorni.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e il nucleo scientifico dell’Arma e si attende il medico legale per l’ispezione sui resti. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione e presenta ancora gli indumenti indossati in parte integri.

L’ipotesi su cui sono al lavoro gli inquirenti è che possa trattarsi di Venanzo Nottolini, il 65enne civitanovese scomparso lo scorso 31 maggio dal pronto soccorso dell’ospedale.

Nottolini era stato ricoverato al Santo Stefano e anche da lì il 23 maggio si era allontanato, ma era stato subito ritrovato. Una volta dimesso ha fatto ritorno a casa: il giorno della scomparsa era uscito per una passeggiata, ma chi lo ha incrociato ha allertato il 118 in quando era in stato confusionale. Una volta giunto in ospedale, in attesa della visita, ha fatto perdere le sue tracce allontanandosi a piedi e svanendo nel nulla.

La zona in cui il corpo è stato rinvenuto si trova a pochi metri dall’ospedale cittadino.