di Laura Boccanera

Ancora nessuna traccia di Venanzo Nottolini, il 65enne scomparso da lunedì 31 maggio dal pronto soccorso di Civitanova (leggi l’articolo). L’uomo, che ha un’amministratrice di sostegno, era stato portato in ospedale dopo la chiamata di alcuni passanti che lo avevano visto in giro spaesato e in stato confusionale. I medici del pronto soccorso però non erano riusciti a visitarlo perché durante l’attesa Nottolini è uscito e ha fatto perdere le sue tracce.

E’ scattata la macchina dei soccorsi e in questi giorni le forze dell’ordine lo hanno cercato assieme a vigili del fuoco e protezione civile nelle campagne attorno all’ospedale e in prossimità di fossi. Dall’ospedale infatti potrebbe aver raggiunto la campagna di Civitanova Alta o essersi diretto verso la pista ciclabile. Nottolini, infatti, fisicamente è in salute e un buon camminatore.

Non è la prima volta che scappa: una settimana prima era stato ritrovato dopo una fuga dal Santo Stefano dove era ricoverato. In quell’occasione i carabinieri sono riusciti a ritrovarlo nel giro di poche ore dalla denuncia di scomparsa mentre si trovava in prossimità del fiume Asola (leggi l’articolo). Sono ormai due settimane che Nottolini manca da casa e l’uomo necessita anche di assumere dei medicinali. Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca a mezze maniche e dei pantaloni di una tuta blu.