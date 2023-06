di Laura Boccanera

Scomparso dal pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, preoccupazione per Venanzo Nottolini. Di lui, 65 anni, non si hanno più tracce dalla sera di mercoledì 31 maggio, quando dopo essere stato condotto al pronto soccorso di Civitanova è scappato senza rientrare a casa.

Nottolini, che vive nel quartiere centro, al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca a mezze maniche, dei pantaloni di una tuta blu e non aveva la barba. Ha occhi e capelli scuri, alto 1,75 centimetri e corporatura robusta, è un buon camminatore. L’uomo è seguito da un amministratore di sostegno e non è la prima volta che si allontana in stato confusionale.

E’ stato ricoverato al Santo Stefano di Porto Potenza e anche da lì, una settimana prima, il 23 maggio, è scappato per poi essere ritrovato subito dalle forze dell’ordine al confine con Civitanova (leggi l’articolo). Le sue condizioni erano stabili ed è stato dimesso dalla struttura.

Tornato a casa, mercoledì ha detto alla compagna che usciva per fare una passeggiata, ma un passante notandolo in stato confusionale ha chiamato i soccorsi e il 65enne è stato condotto al pronto soccorso. I medici però non sono riusciti a visitarlo, attorno alle 22 è uscito autonomamente facendo perdere le sue tracce.

A lanciare l’appello l’amministratrice di sostegno Siria Carella che ha diffuso anche tramite i social la foto dell’uomo. Chi lo vedesse può chiamare il 118 e le forze dell’ordine o avvisare l’amministratrice al numero 3408074472.