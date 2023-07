Con l’arrivo dell’alta pressione africana e il clima caldo, in montagna ci saranno le condizioni ideali per far partire in maniera decisa la stagione estiva, che vedrà tanti eventi ed attività a partire da questo fine settimana nei due poli montani più importanti dei Sibillini, Frontignano e Bolognola.

Francesco Cangiotti, ceo della società Bolognolaski racconta: «Ci attendiamo un fine settimana pieno di persone, grazie alle varie iniziative messe in programma; in particolare partendo da Frontignano, come tutti i weekend (poi dal 27 luglio al 28 agosto tutti i giorni) sarà aperta la seggiovia Saliere che sarà a servizio del Bike Park. Proprio il bike park ha visto quest’anno un bel restyling delle piste e finalmente oggi ci sono arrivate le autorizzazioni per la nuova pista da Dh sulle Saliere; contiamo quindi di poter iniziare i lavori entro una 8-10 giorni per poter presentare questa importante novità ai nostri clienti nei primi di agosto.

Nel frattempo anche questo fine settimana non mancheranno tour guidati in e-bike, lezioni di bicicletta per grandi e bambini sul nostro campo scuola servito dal tapis roullant e nel pomeriggio di domenica Aperi Bike con Dj set fino al tramonto nella terrazza del Rifugio Saliere, che come sempre delizierà gli ospiti con ottimi piatti a Km0 e con il suo solarium con Jacuzzi con vista sul M. Bove.

Sul versante Bolognola allo ZChalet non mancherà il sole e il panorama fino al mare dalle bellissime terrazze sotto la Madonnina e naturalmente il buon cibo con panini e spiedoni alla griglia, il tutto accompagnato da ottimi cocktail a base di gin e vermouth locali. Domenica pomeriggio dalle 15 dj set live per l’aperitivo, mentre l’estate allo ZChalet sarà ricca di eventi, come la cena con osservazione delle stelle, la cena con i moscioli, il party di Ferragosto e tanto altro che si potrà trovare nel calendario uscito pochi giorni fa. Sempre a Pintura tutti i fine settimana sarà operativo il noleggio E-Bike con organizzazione di vari tour guidati nei sentieri più belli e panoramici dei Sibillini».

(Articolo promoredazionale)