Ubriaca crea il caos in centro e poi si scaglia contro i poliziotti: nei guai una 51enne. Le è stato tolto anche il cane. E’ successo ieri sera a Civitanova. Alla polizia è arrivata una chiamata che segnalava una donna, con un cane di grossa taglia al seguito, che evidentemente ubriaca stava creando problemi in via Duca degli Abruzzi. Una volante è subito arrivata sul posto. Gli agenti hanno fermato la donna e hanno cercato di identificarla, ma lei ha perso la testa e ha tentato di colpirli con calci e pugni. Fatta calmare, è stata accompagnata in commissariato. Per la 51enne, residente in provincia, è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Mentre il cane è stato affidato al personale del Servizio sanità animale per essere trasferito nel canile comunale.

(redazioneCM)