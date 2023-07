Stava passeggiando, ancora in preda ai fumi dell’alcol, quando è finito in mare, all’interno dell’area portuale rischiando di annegare. Salvataggio in notturna per vigili del fuoco e Capitaneria di porto di Civitanova intervenuti attorno a mezzanotte e mezza all’interno dell’area portuale dove un uomo di 45 anni, evidentemente ubriaco, è caduto in acqua nei pressi della banchina di riva. L’uomo, di origine marocchina, è finito in mare nello specchio d’acqua destinato all’ancoraggio delle navi ed è stato tempestivamente soccorso e tratto in salvo dalla Guardia costiera e dai vigili del fuoco sotto il coordinamento del comandante, il capitano di corvetta Ylenia Ritucci. La Guardia costiera è intervenuta a bordo del battello pneumatico GC 141. L’uomo, una volta tratto in salvo, è stato affidato alle cure del 118 intervenuto sul posto e trasferito all’ospedale di Civitanova. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della capitaneria di Civitanova