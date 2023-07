Un morto e tre feriti, tra cui anche un bambino di 7 mesi, in un incidente avvenuto questa mattina sulla A14, tra il casello di Ancona Sud e l’uscita di Loreto- Porto Recanati. I quattro viaggiavano a bordo della stessa auto che, per motivi da accertare, si è schiantata contro il guard rail. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30 e non ha visto il coinvolgimento di altri mezzi. Tra le cause, secondo una prima sommaria ricostruzione, al momento non viene esclusa anche l’ipotesi del colpo di sonno per chi guidava.

L’impatto contro il guard rail è stato terribile e il conducente della vettura, nonostante abbia cercato di frenare non è riuscito ad evitare l’ostacolo all’ultimo momento. L’auto dopo essersi girata più volte su se stessa, si è ribaltata. Sul posto sono arrivati 118, la Croce gialla di Camerano e la polizia autostradale. Nonostante tutti i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale medico, il passeggero di 58 anni, originario di Bisceglie, che viaggiava sul sedile accanto al conducente e che – da quanto si apprende- con gli altri pare che stesse tornando in Puglia per far visita a parenti. non ce l’ha fatta.

E’ stato anche necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando di Ancona per estrarre gli occupanti dalla vettura trasformata in una prigione di lamiere. La coppia di genitori che viaggiava a bordo dell’auto insieme al proprio bimbo, è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette. L’uomo e la donna sono arrivati in sala emergenze in codice rosso. Dopo lo schianto è invece riuscito a fuggire dall’abitacolo dell’auto il cagnolino della famiglia, che sta vagando ed è ancora ricercato lungo l’arteria stradale

Inevitabili i disagi alla circolazione dei mezzi: si sono creati incolonnamenti di veicoli di circa 3 km con entrata consigliata a Loreto per chi deve raggiungere Pescara, e uscita di Ancona Sud per chi proviene da Bologna. La Polizia autostradale ha ritenuto opportuno chiudere una delle tre corsie di marcia del tratto autostradale in attesa di completare i rilievi e sgomberare la carreggiata dal mezzo.

(In aggiornamento)