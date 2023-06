Lite col coltello sul lungomare

Lite sul lungomare sud di Civitanova, un uomo, impugnando un grosso coltello avrebbe minacciato i passanti: sul posto alle 5 del mattino di domenica è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale. Alla vista degli agenti i due che litigavano, entrambi stranieri, hanno cercato di nascondersi dietro un’auto, poi sono fuggiti in direzione sud. Uno di loro è stato fermato dagli agenti della Polstrada che sono riusciti, non senza difficoltà, a togliergli l’arma dopo averlo tranquillizzato, mentre l’altro si è dileguato. Lo straniero sprovvisto di documenti, dopo essere stato fotosegnalato, è stato denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma (che è stata sequestrata).

(redazione CM)