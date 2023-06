Allerta gialla per temporali nelle Marche (parte del Maceratese, Fermano e Ascolano) a partire da mezzanotte e per tutta la giornata di domani.

Secondo la Protezione civile ci potrebbero essere «dei brevi rovesci o temporali saranno possibili nelle prime ore di domani lungo la fascia costiera e primo collinare ma in rapido spostamento verso est sud est e con scarsi accumuli. Dalla tarda mattinata e per il pomeriggio, rovesci o temporali sparsi e più intensi, con cumulate attorno ai 40 millimetri all’ora potranno svilupparsi nelle zone di allertamento 5 e 6, in particolare lungo la fascia collinare e montana.

Fenomeni in esaurimento dal tardo pomeriggio. Nelle altre zone, sempre nelle ore pomeridiane, saranno possibili brevi rovesci o temporali sparsi in particolare nelle zone collinari e montane e sporadici nelle zone basso collinari e costiere».