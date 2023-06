Ragazzina di 14 anni rischia di annegare e sviene: portata a riva, viene soccorsa dal bagnino. E’ successo poco prima delle 12 a Civitanova. La ragazzina (non una bambina di 5 anni come era stato comunicato all’inizio dagli addetti) era nelle acque della spiaggia libera tra gli chalet Lido Cristallo e Croce del Sud, sul lungomare Piermanni, quando è andata in difficoltà, probabilmente anche per via delle condizioni del mare, molto mosso. Ha iniziato a bere e ha perso conoscenze per qualche istante, fin quando cioè alcuni bagnanti non se ne sono accorti e l’hanno portata a riva.

A quel punto è intervenuto Leonardo Crupi, bagnino civitanovese di 19 anni del Salvamento Potenza Picena, in servizio alla Croce del Sud. Il 19enne, che è anche soccorritore della Croce Verde, si è precipitato dalla 14enne nonostante non fosse una zona di sua competenza. «Aveva bevuto parecchio ed era svenuta – racconta il 19enne – si è ripresa quando l’hanno portata riva e ha iniziato a svuotarsi dell’acqua. A quel punto ho controllato che respirasse, aveva il battito normale, si stava riprendendo. Nel frattempo sono arrivati 118 e automedica, ed è stata trasferita in ospedale per accertamenti». In un primo momento era stata allertata anche l’eliambulanza, poi fatta rientrare. Le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti.

«Ricordo – conclude il bagnino – che oggi c’è bandiera rossa ed è sconsigliato fare il bagno per le condizioni del mare. Invitiamo i bagnanti, quindi, a prestare la massima attenzione»