di Stefano Fabrizi

Le Marche salutano il primo fine settimana dell’estate con eventi di grande qualità in suggestivi spazi all’aperto. Dalla buona musica all’enogastronomia, senza trascurare il by night ecco cosa non perdere.

APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 23 GIUGNO

Macerata – Prosegue La Controra di Musicultura. Alle 18 al Foyer del Teatro Lauro Rossi I Bestiolini, una rappresentazione di teatro disegnato. Prenotazione obbligatoria su musicultura.it. Alle 18.45 nel Cortile Palazzo Buonaccorsi Chiara Francini incontra John Vignola. Alle 19 in Piazza Mazzini a tu per tu con Santi Francesi con Marcella Sullo, Duccio Pasqua e Paolo Giordano. Alle 21 la prima serata della finale di Musicultura 2023 allo Sferisterio.

Urbino – Alle 17:45 al Palazzo del Collegio Raffaello di Urbino inaugurazione della mostra personale ‘Il mito del significato’ dedicata all’opera del pittore Alessandro Bulgarini. L’esposizione sarà aperta e visitabile gratuitamente fino al 14 luglio, dal mercoledì al venerdì dalle 16 alle 20 / sabato e domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 20.

Ancona – Cerimonia di accensione del Treno a Vapore alle 14 nelle Officine di Trenitalia alla Stazione Ferroviaria di Ancona.

Ostra – Appuntamento al Caffè del Teatro di Osta. Dalle 19:30 apericena con tagliere estivo: salumi, melone, formaggi, caprese, focaccia e piadina a soli 12 € il tutto accompagnato dalla Live band Residente con Filippo Macchiarelli – contrabbasso; Luca Luzi – batteria; Tommaso Sgammini – pianoforte Dalle 21.30 fino a tarda notte Free Jam Session aperta a tutti. Caffè del Teatro, Piazza dei Martiri 7 a Ostra. Prenotazione gradita 07168599 – 3891135468

APPUNTAMENTI DI SABATO 24 GIUGNO

Macerata – Ultimo giorno per La Controra di Musicultura. Alle 18 nel Cortile Palazzo Comunale si parla di scienza e bufale con Yasmina Pani e Marco Maestri. Alle 18.45 nel Cortile Palazzo Buonaccorsi incontro con Mogol con John Vignola. Alle 19 in Piazza Mazzini a tu per tu con Ermal Meta con Marcella Sullo e Duccio Pasqua. Alle 21 la serata allo Sferisterio per scoprire il vincitore dei Musicultura 2023.

Urbisaglia – Nell’Abbraccio di Penelope, lezione spettacolo sulla Regina di Itaca, con Paola Giorgi e Cesare Catà di una grande storia d’amore e di attesa giunge all’Anfiteatro Romano di Urbisaglia alle 21,30 nel cartellone del Tau Teatri Antichi Uniti. Prima dello spettacolo a Urbisaglia, visita al Parco Archeologico di Urbs Salvia e dinner tau, prenotazione obbligatoria (cena a pagamento) presso Ufficio Turistico Urbisaglia 0733 506566. Inoltre, in occasione dello spettacolo è possibile visitare la mostra di elaborati grafici del Liceo Artistico Cantalamessa di Macerata (c/o Teatro Comunale, ingresso gratuito). L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

Appignano – Arriva Pompieropoli. A renderlo noto il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Macerata che, accogliendo l’invito del sindaco Mariano Calamita, insieme con la locale sezione dell’associazione nazionale vigili del fuoco, organizzerà la manifestazione. L’appuntamento è sabato 24 giugno alla Chiesa di Gesù Redentore in via Dante Alighieri dalle 15 alle 18.

Corinaldo – A Corinaldo il primo week end dell’estate 2023 è dedicato alla Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, un evento turistico-culturale di carattere nazionale che festeggia l’arrivo della bella stagione. A partire dalle 21.30 si scoprirà il patrimonio storico, artistico e culturale della Città Palcoscenico grazie ad una visita guidata (gratuita) in notturna. Info e prenotazioni Ufficio IAT Tipica – Via del Corso 2 – Tel. 071 7978636 – email [email protected] www.corinaldoturismo.it

APPUNTAMENTI DI DOMENICA 25 GIUGNO

Porto Recanati – Nella centralissima Piazza Brancondi di Porto Recanati, all’ombra della monumentale torre del castello svevo, dalle 18:30 va in scena Brodetto Show, un classico di apertura dell’alta stagione nella riviera porto recanatese.

Cingoli – Il Corpo Bandistico di Villa Strada saluta anche quest’anno la prima domenica dell’estate cingolana all’insegna di musica e natura. Dalla meraviglia dell’alba sul pianoro di monte Sant’Angelo dello scorso 2022, all’emozione, quest’anno, del tramonto nella suggestiva atmosfera del lago di Castreccioni. Appuntamento alle 19.

Cupra Marittima – Il Grand Tour delle Marche fa tappa a Cupra Marittima alla scoperta della Concola Cuprense De.CO. Il programma, che si svolge nel Parco San Benedetto Martire sul lungomare nord, inizia alle 18:30 con un talk show condotto da Massimiliano Ossini.

Ancona – Si terrà la corsa inaugurale del treno storico “Ancona-Fabriano-Pergola”. Alla riapertura della linea Subappennica Italica, dopo gli eventi alluvionali del settembre 2022, oltre ai previsti 300 passeggeri, parteciperanno diverse autorità regionali e nazionali. Partenza dalla stazione di Ancona ore 8:00) e rientro in navetta (ore 16:30).

Pesaro – Si arricchisce di un nuovo appuntamento l’”estate spettacolare” della città di Pesaro, Capitale italiana della cultura 2024. Al Teatro Sperimentale è in scena la danza di Virgilio Sieni con Solo Goldberg Variations, spettacolo sulle musiche di Variazioni Goldberg di Bach, organizzato dal Comune di Pesaro con l’AMAT. Inizio spettacolo ore 21. Biglietto cortesia 3 euro presso biglietteria Teatro Sperimentale 0721 387548, prevendite anche alla biglietteria Tipico.tips 0721 34121 – 340 8930362 e circuito AMAT /vivaticket. Informazioni AMAT 071 2072439, www.teatridipesaro.it, www.amatmarche.net.

Cagli – A Paravento di Cagli è in programma la XIII edizione dell’evento storico-culturale ‘La battaglia di Paravento’, che ricorda uno dei momenti più rilevanti della Resistenza nel territorio. Dalle ore 11 sono in programma i saluti delle autorità poi la presentazione della tesi di laurea ‘Resistenza e guerra di Liberazione in Italia. Il Caso di Cantiano’ ad opera di Lorenzo Panunzi. Alle ore 13 la ‘Pastasciutta Partigiana’ (prenotazioni: 3920410823; 3483869901). Chiusura con i ‘Canti Resistenti’ a cura di Gatonegro e Mesmo Sangre.

Senigallia – E’iniziata la stagione estiva del Coro Filarmonico Rossini di Pesaro, diretto dal 2022 da Federico Raffaelli, successore del Maestro Roberto Renili, direttore del coro fin dalla sua fondazione nel 1996. Dopo l’evento di Gabicce Mare domenica 25 giugno l’appuntamento è a Senigallia dove verrà rappresentato L’elisir d’amore. Appuntamento alle 21:30 in Piazza Garibaldi.

Bynight tra caldo e manto di stelle. Tanti appuntamenti. C’è Michele Zarrillo allo Shada di Civitanova

Caldo e manto di stelle sono il perfetto scenario per le serate del bynight marchigiano.

Per il 23 giugno queste sono le proposte.

Allo Shada di Civitanova cena concerto con Michele Zarrillo, uno dei più celebri cantautori italiani, che riproporrà in una preziosa versione unplugged tutti i più grandi successi fra cui Una rosa blu, La notte dei pensieri, Cinque giorni. Al termine del concerto, in consolle Aldo Ascani e Fabrizio Breviglieri. Dopocena invece nell’area club Icona 2000. Domani Random, una festa a caso.

Al Casacon di Sirolo, food – music – retreat, la nuova perla della riviera nata sulle ceneri del mito Conchiglia Verde Conchiglia Verde Amarcord, evento interamente dedicato alla musica italiana. Mark & i Bella Bolla cantano Battisti. Aperitivo, cena, live e dj set con Davide Domenella. Domani Sunset Dj set e live music per il dinner. Domenica Peace e Pil Love. Chill e relax. Aperitivo, cena e dj set.

Inoltre, si balla e non solo al Cayo Coco Melocotòn, al Miù Discodinner di Marotta City of music, alla Terrazza di San Benedetto del Tronto, al Ristorante Madeira di Civitanova.

Ed ecco altre proposte per sabato 24 giungo. A San Benedetto al Geko Riciclati, alla discoteca Baia Imperiale di Gabicce Mare, a San Benedetto del Tronto il sabato della Riviera, da Bagni Andrea, al Le Gall di Porto San Giorgio, al Jonathan San Benedetto del Tronto, e ancora a San Benedetto del Tronto al Kontiki Club il nuovo format del sabato sera. Domenica Kiss, in collaborazione con Radio Arancia Network. Dj set dalle 16 cocktail bar.

In collaborazione con marcheinfinite.com