Nuova vita per il ristorante della Filarmonica, a fianco alla piscina che da qualche anno è diventata il rifugio estivo di tanti maceratesi nelle giornate d’estate. Dopo essere rimasto chiudo dal 29 agosto, il ristorante diventa “Mediterraneo” e apre i battenti con una veste nuova, mondana e anche attenta al mangiare sano e al fitness.

A gestirlo sono Aldo Zeppilli (titolare del Caffè Centrale e albergo Le Dimore del Centrale) e dei fratelli Elsid e Mario Lumi, titolari della palestra Lume. Ieri sera l’inaugurazione in grande stile alla presenza delle autorità cittadine tra cui il sindaco Sandro Parcaroli che ha tagliato il nastro. Ha salutato i nuovi gestori con soddisfazione e fiducia il presidente della Filarmonica Enrico Ruffini che si era già affidato a Zeppilli per la gestione del teatro della Filarmonica in centro. Lo spazio della piscina continuerà invece ad essere gestito da Macerata Nuoto.

L’idea è quella di un lavoro di squadra per curare nel dettaglio ogni aspetto della ristorazione. Il menù sarà curato biologa nutrizionista, Ippolita Brandoni con il cuoco Paolo Paciaroni, ci saranno anche sushi e pizza. naturalmente non mancherà il coordinamento di Julia Bizzarri, che ha già dato prova di professionalità e raffinatezza.

L’apertura ufficiale è prevista per il 6 luglio ma il ristorante sarà operativo per gli ospiti di Musicultura. Durante l’estate potrebbero arrivare ulteriori sorprese.

