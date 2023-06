Pierpaolo Turchi esce dalla lista “Civitanova unica”, ma resta in maggioranza. «Una lista che in questi mesi si è rivelata distante dal mio modo di essere e di interpretare la politica».

Annuncia l’addio alla civica rappresentata in giunta dall’assessore Manola Gironacci il consigliere Pierpaolo Turchi che della lista era anche capogruppo. L’uscita non è un’uscita dalla maggioranza, anzi, Turchi infatti ribadisce il sostegno al sindaco e annuncia che dopo un periodo di pausa annuncerà quale strada intende prendere. Potrebbe essere all’interno di un’altra lista come Vince Civitanova o anche di un partito.

«Questa mattina, come da prassi, ho protocollato la lettera per ufficializzare l’uscita dalla civica – dice – rinunciando quindi anche all’incarico da capogruppo. Una decisione irrevocabile, maturata nel tempo e dopo una profonda e attenta riflessione sul percorso che fino ad oggi mi ha visto capogruppo di Civitanova Unica. Una lista che in questi mesi si è rivelata distante dal mio modo di essere e di interpretare la politica. Per me, che di lavoro faccio tutt’altro, la politica è prima di tutto passione. Mi hanno insegnato a chiedere scusa quando si sbaglia, a dire grazie quando le circostanze lo richiedono, a riconoscere meriti e demeriti e soprattutto, dopo tanti anni di esperienza, ho capito l’importanza di lavorare in squadra ed in sintonia. Ringrazio comunque chi in questi mesi è stato al mio fianco e ribadisco, a scanso di equivoci, il mio totale appoggio a questa maggioranza e soprattutto al sindaco che sono onorato di rappresentare.

Continuerò a lavorare per la città con lo stesso impegno e passione che ho sempre messo a disposizione sin dal primo giorno in cui sono stato eletto in consiglio comunale e porterò avanti il mio mandato nel rispetto di tutti gli elettori. Ciò che mi ha sempre contraddistinto, nella vita e in questi 10 mesi di amministrazione, è la concretezza, i fatti più che le parole. Quando mi sono candidato avevo promesso che avrei riportato in città la corsa dei Quartieri e l’ho fatto con più di 3mila persone all’ippodromo e un entusiasmo mai visto. Avevo promesso di impegnarmi per il Palio dei comuni dove Civitanova ha comunque ottenuto un buon risultato e così è stato. Ho messo a disposizione e continuerò a farlo, tutti i contatti ed i rapporti che ho costruito nel tempo, grazie ai quali, ho portato per la prima volta a Civitanova, l’ambasciatrice del Panama dando visibilità e qualità alla nostra città. E tante altre cose ho in programma di fare. Ora mi prenderò il tempo necessario per fare le dovute valutazioni e decidere se e quale strada prendere».