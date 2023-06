AGGIORNAMENTO DELLE 15,43 – E’ stato ritrovato intorno alle 15 il pescatore disperso da questa mattina in mare. E’ vivo e in buone condizioni di salute. E’ stato trovato dalla nave Cabrini, l’unità navale della Marina militare dove è presente anche l’infermeria. L’uomo, 54enne anconetano, era nell’area in cui si stavano concentrando le ricerche, a circa 40 miglia dalla costa di Civitanova. E’ rimasto in acqua per diverse ore. Resta da capire cosa sia successo a bordo mentre si trovava sul peschereccio “Rosa dei venti”. Secondo una prima ricostruzione, si è trattato di una caduta accidentale. La Marina militare lo sta riportando nel porto ad Ancona da dove era partito.

***

Disperso in mare al largo di Civitanova, scattano le ricerche per un pescatore anconetano di 54 anni. E’ disperso in mare da questa mattina alle 10 quando, per l’ultima volta, è stato visto dai colleghi a bordo del peschereccio ‘Rosa dei Venti’, della marineria di Ancona. A lanciare l’allarme è stato l’armatore.

L’imbarcazione era impegnata nella pesca a strascico. Una volta conclusa, stava rientrando al porto dorico. Il dramma, stando a quanto fino ad ora ricostruito, si è verificato a 40 miglia al largo (circa 80 chilometri), al limite con le acque di Civitanova, durante la fase di rientro.

Alle 10 dunque, secondo quanto ricostruito finora, del 54enne anconetano non si hanno avuto più notizie da parte dei colleghi. Questo orario in cui sarebbe stato visto a bordo per l’ultima volta. Dopo averlo cercato senza alcun esito, è scattata la segnalazione alla Capitaneria di porto che ha avviato la macchina dei soccorsi. Sul posto sono state inviate due motovedette che stanno operando dalle 11: una partita da Ancona, la Sar Cp310; e una dal porto di Civitanova, la Sar Cp839; oltre a un assetto della Marina consistente in una nave in transito in quella zona che si è messa a disposizione per le ricerche e altre imbarcazioni di passaggio. La zona è inoltre sorvolata anche da un velivolo del Terzo nucleo aereo di Pescara della Capitaneria.

Tutto il traffico marittimo nei dintorni del punto in cui è avvenuto l’ultimo avvistamento del pescatore, è stato informato di prestare assistenza e avviare il sevizio di vedetta. Sulle circostanze dell’accaduto non si sa ancora nulla poiché si è alle prese con le ricerche che continueranno ininterrottamente per tutte le prossime ore, viste anche le condizioni meteo e marittime favorevoli.