Con i campionati italiani Amatori disputati lo scorso weekend a Lido di Fermo, che hanno visto Giulia Elisei raggiungere le semifinali per poi venire fermata da un verdetto alquanto discutibile da parte degli arbitri, si chiude una ricca stagione agonistica per la Canappa boxing club.

Una serie di eventi di risalto iniziati lo scorso 6 e 7 maggio dove il recanatese Lorenzo Zaccari ha impattato il suo match, Giulia Elisei ha ottenuto il pass per gli Italiani e i giovani Ewan Ridolfi, Albert Chernauz e David Palombini (sparring Io) vittoriosi nei rispettivi incontri. La settimana successiva gli atleti Canappa hanno gareggiato al Criterium di Loreto con David Palombini che si è qualificato per i Campionati Italiani (sparring Io) che si disputeranno il prossimo 21 e 22 settembre in Basilicata. Una stagione intensa all’insegna del buon pugilato frutto degli allenamenti invernali. Per tutti gli iscritti si ricomincia a settembre con le palestre di Recanati, Porto Recanati e Filottrano.