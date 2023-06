Il Veregra street festival sceglie Civitanova per festeggiare le sue nozze d’argento. Mercoledì 21 luglio, alle 21,30, il Varco sul mare si trasformerà in un teatro a cielo aperto con cinque spettacoli che daranno il via ufficiale al festival, in programma da giovedì a domenica, nel centro di Montegranaro.

L’anteprima è stata presentata in conferenza stampa dal sindaco Fabrizio Ciarapica, dal sindaco di Montegranaro Endrio Ubaldi, dal vicesindaco Monia Marinozzi, dall’assessore al turismo Gastone Gismondi e dalla direttrice artistica del festival Alessandra Levantesi. «Per la prima volta e con grande piacere Civitanova accoglie il Veregra street – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – Quando il sindaco e amico Endrio mi ha chiesto la disponibilità ad ospitare il festival, ho subito accettato non solo per il legame storico, economico e di amicizia che lega Civitanova a Montegranaro, ma anche perché vogliamo lanciare un messaggio importante: bisogna unirsi per valorizzare ancora di più i nostri rispettivi territori. Mi auguro sia l’inizio di una collaborazione che durerà negli anni».

«Festeggiamo i 25 anni del Festival – ha detto il sindaco di Montegranaro Endrio Ubaldi – nella città più turistica del territorio. E, d’accordo con il sindaco Ciarapica, vorremo far diventare questa giornata una tappa fissa. Per Montegranaro, Civitanova è lo sbocco naturale da sempre». Mercoledì, al varco sul Mare si inizierà intorno alle 21.30, ingresso libero, con cinque spettacoli: Nicola Otto porterà la sua giocoleria led, lo spagnolo Tony Ortiz realizzerà dal vivo dei disegni 3D; lo Shinsei Taiko Project si esibirà in un live con tamburo giapponese; gli argentini Duo Un Pie interpreteranno uno spettacolo di acrobazia umoristica, i Visionaria mescoleranno invece acrobazia e danza aerea.

«Il festival è iniziato domenica con la prima giornata del Veregra children – ha spiegato la Marinozzi – , ma mercoledì sarà il preludio vero e proprio alla festa che ogni anno “risveglia” tutta la nostra città. Tra le novità, c’è anche una app che abbiamo realizzato per poter seguire tutti gli eventi». «Per me Montegranaro e Civitanova sono due realtà unite nei fatti e nella tradizione – ha detto Gismondi – speriamo che il prossimo passo sia la realizzazione del percorso ciclopedonale lungo il Chienti, un importante volano a livello turistico e di promozione». «La vetrina civitanovese per noi è molto importante. Civitanova è la perla turistica per eccellenza della nostra costa – ha sottolineato la direttrice artistica del festival Alessandra Levantesi – vogliamo provare ad uscire un po’ dai nostri confini tradizionali e lo faremo con questa serata che è un’anticipazione di quello che si vivrà al Veregra Street».