Art Festival, un’edizione decisamente “allargata” quella del 2023 che in tre weekend, dal 23 giugno al 9 luglio, toccherà cinque comuni del territorio marchigiano, con le due “prime volte” di Montelupone e Loreto, che si aggiungono a Porto Recanati e Numana, dove il festival è già stato realizzato nel 2022, e a Recanati, dove il festival è nato e dove chiuderà con una due giorni nel centro storico. «L’edizione più grande di sempre», come ha detto Gian Luigi Mandolini, presidente dell’associazione promotrice Whats Art, illustrando i programmi delle 5 città coinvolte.

Grande soddisfazione anche delle autorità coinvolte presenti alla conferenza stampa: per il sindaco del Comune di Recanati Antonio Bravi «Art Festival si inserisce in un contesto di collaborazione e rete tra comuni del territorio marchigiano già avviato e che si è distinto fin dalla prima edizione per varietà e qualità dell’offerta culturale». Per Rita Soccio, assessore alla cultura del Comune di Recanati: «l’amministrazione ha dato fiducia ad Art Festival quando ancora era una scommessa ma si è rivelato un evento di grande successo e ha saputo dimostrare quanto l’iniziativa di privati cittadini possa far bene, animando la città dal punto di vista culturale».

Grande entusiasmo anche da parte del Comune di Montelupone, rappresentato dal vicesindaco Orietta Mogliani, che ha spiegato come «la collaborazione con Whats Art è iniziata lo scorso inverno con la stagione teatrale al Nicola degli Angeli, che ha saputo attirare l’attenzione di moltissimi giovani e siamo orgogliosi di inaugurare quest’estate Art Festival 2023 con un format un po’ diverso rispetto a quello degli altri comuni. Ci saranno infatti 3 date (giugno, luglio, agosto) con 1 solo spettacolo replicato 2 volte ogni sera. Non vediamo l’ora che inizi e ci auguriamo per il prossimo anno di ospitare il format completo».

Secondo anno di Art Festival a Porto Recanati al Parco Europa, luogo «poco conosciuto come luogo di cultura rispetto all’Arena Gigli ma che grazie ad Art Festival si trasforma in fucina di creatività – ha spiegato Andrea Michelini, sindaco di Porto Recanati – . Quest’anno poi un cast tutto internazionale con artisti provenienti da tutto il mondo. Con Art Festival Porto Recanati si inserisce insieme ad altri comuni in quel target di unicità dei territori nell’offerta turistico-culturale».

Primo anno per Loreto che ospiterà Art Festival nel suo Belvedere, in via Papa Sisto V con spettacoli variegati, adatti a grandi e bambini: «Siamo lieti di ospitare anche noi Art Festival – ha detto Francesca Carli, assessore alla cultura del Comune di Loreto – “unendo i nostri intenti con quelli di altri comuni nella promozione del territorio attraverso la cultura. Con il Festival potremmo offrire spettacoli sia ai cittadini sia ai turisti, tutti desiderosi di sperimentare e portarsi a casa forti emozioni».

Grande orgoglio allora per Whats Art aps, che non solo realizza il sogno di promuovere le arti performative e valorizzare le città ospiti, ma crea in questo modo convergenza tra diversi interlocutori, in nome dell’Arte e del suo potere di alleviare il quotidiano. L’Arte certo non risolve i problemi di tutti i giorni ma li sublima, rendendoli più sopportabili. In ogni tappa Art Festival proporrà spettacoli e intrattenimenti, ad ingresso gratuito, calibrati sul tipo di architettura e tradizioni delle location: 5 programmi diversi quindi, consultabili e scaricabili online dal sito della manifestazione e diffusi in cartaceo durante le serate. Novità di quest’anno: una partecipazione straordinaria di compagnie straniere e l’aggiunta di “date off” in alcune città.

Il 23 giugno Art Festival aprirà a Montelupone, in Piazza del Comune con la Compagnia L’Abile Teatro e il loro spettacolo di circo, magia e teatro comico, Mago per svago. Proprio a Montelupone, in programma altre due “date off”, fuori cioè dai tre weekend canonici della manifestazione. Sempre sotto l’egida di Art Festival, verranno dunque realizzate altre due serate: il 23 luglio, con lo spettacolo di acrobatica aerea, corda e teatro di strada, Resta, della Compagnia Ludilò; il 25 agosto con Damiano Massaccesi in Savoir Faire, spettacolo di equilibrismo, clownerie, circo e visual comedy.

Il giorno dopo, sabato 24 giugno, il Festival torna al Parco Europa di Porto Recanati, per un’edizione tutta internazionale, con ben tre compagnie per il 90% argentine. Ad animare la seconda edizione di Art Festival a Porto Recanati, sempre in due repliche, il performer Santiago Foresi con il suo Tony Fratello Clown, spettacolo di acrobazia, giocoleria, body training ed equilibrio. Ci sarà la Compagnia NoNes Circo con BANG! spettacolo di circo contemporaneo, danza e teatro burlesco. Di composizione italo-argentina la Compagnia Autoportante, che si esibirà in uno spettacolo di equilibrio, danza, teatro con struttura sul filo teso, intitolato “Fuori al Naturale”.

Nel secondo weekend, venerdì 30 giugno, si inizierà dalla città di Loreto, che farà per la prima volta da scenario a spettacoli di arti performative destinati ad adulti e bambini. Ad aprire il percorso in Corso Traiano Coccalini lo scultore di palloncini Manuel Massarini che darà il benvenuto ai più piccoli realizzando per loro le forme più divertenti, da sfoggiare per tutta la serata. In piazza Garibaldi tanto divertimento con i volteggi all’hula hoop di Alessandra Azzaro dei Travie Circus, alias Hoop Boom Boom, con lo spettacolo High Voltage. Su via Papa Sisto V, due spettacoli di circo contemporaneo, quello del duo Circo Carpa Diem con Dolce Salato, spettacolo di circo-teatro con mano a mano, palo cinese, monociclo, bici acrobatica e manipolazione; e quello della Compagnia Circostanze, Floreo, spettacolo di tessuto aereo e trapezio statico, ruota Cyr e trampoli. Per la sezione musicale, il musicante Mattia Buonaventura De Minicis con il suo RadioVentura, racconto-spettacolo di musica e suoni.

La domenica dello stesso weekend, domenica 2 luglio, Art Festival torna nel centro storico di Numana con una proposta artistica variegata e con un po’ di brivido….Si passerà dall’espressività dei Silenti Mundi Satue Viventi, alias Ipse & Deep Silence, che incarneranno le figure rispettivamente de L’Angelo e de Il Pellegrino e il Lupo, al dinamismo dei Cometa Circus, compagnia italo-peruviana, che offrirà Cometa, uno spettacolo di giocoleria, acrobatica, monociclo giraffa e ruota Cyr. Ai volteggi Hoop Boom Boom, Alessandra Azzaro (Travie Circus) con il suo one woman show “High Voltage”, spettacolo “ad alto voltaggio” con improvvisazione, interazione, musica, colori e tecniche da 1 a 9 hula hoop! La sezione musicale è affidata alla cantautrice lucana Serena Matù, che si esibirà in Duo per presentare il suo nuovo album “Siamo Sotto al Cielo”, fondendo tradizione folkloristica, sfumature teatrali e avvolgenti sonorità di culture lontane. Domineranno letteralmente in altezza i funamboli di Eterea, Compagnia specializzata nell’Arte Aerea a grande Altezza, che proporranno sia laboratori slackline e Easyline per tutti, sia esibizioni mozzafiato con tricks ed evoluzioni.

Chiuderà il lungo itinerario di Art Festival 2023, la due giorni recanatese, sabato 8 e domenica 9 luglio. Una tappa con un valore affettivo aggiunto, visto che Recanati ha comunque dato i natali al Festival. Un’edizione, la VII per la città leopardiana, con una proposta artistica davvero eterogenea e alcune novità. Per la sezione Mostre, come da tradizione, presso la Torre Civica sarà visitabile h24 quella fotografica, dedicata a Fabio Mariani, con gli scatti più suggestivi della passata edizione di Art Festival, a cura del Ccsr Le Grazie Obiettivo per Tutti, fotografi ufficiali della manifestazione. Visitabile invece negli orari del Festival, la mostra Passaggi a cura di Nada Cingolani, Giuditta Messi e Veronica Rossetti, in una location davvero affascinante, in Piazzale Pascucci n. 1, dove è possibile anche ammirare Recanati da una visuale unica. La mostra nasce dall’incontro di tre identità e percorsi artistici differenti ma che hanno in comune la “missione” educativa. Domenica 9 luglio la presentazione in anteprima del catalogo della mostra “Nostalgia di un’infanzia” alle 18. Sabato 8 luglio, in un percorso che andrà da Via Roma a Corso Persiani, e domenica 9 luglio dal Chiostro di Sant’Agostino a Via Falleroni, si alterneranno spettacoli di teatro, musica e circo contemporaneo.

Al Cortile di Palazzo Latini (il sabato) e al Chiostro di Sant’Agostino (la domenica), la Compagnia Teatro di Carta presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo spettacolo Sphera, frutto dell’esperienza di residenza artistica che la Compagnia ha realizzato a Recanati in collaborazione con Whats Art, che per il secondo anno offre spazi ad artisti per dar sfogo alla loro creatività. Lo spettacolo è destinato a bambini dai 2 ai 6 anni. Con la Compagnia Teatro Appeso, la componente teatrale si fonderà con la danza aerea e la musica per uno spettacolo, PiùMe Swing, che diventa autobiografia romanzata ad alto tasso di follia e non poca poesia. Ci sarà il performer Enrico Mazza con “From a Suitcase”, un mix di teatro fisico, giocoleria, manipolazione d’oggetti, improvvisazione e magia. Per il circo contemporaneo, la compagnia tutta al femminile delle Femmes Sans Nom che offrirà lo spettacolo di danza aerea con cerchio, trapezio, corda e tessuti, Cartomantika. Tornerà a Recanati Alessio Burini, reduce da sperimentazioni e partecipazioni televisive, con un nuovo spettacolo dal titolo “Fly in the Street”, performance spettacolo di buugeng led, verticali su podio, sfere contact e Roue Cyr.

Per la Compagnia Eccentrici Dadarò, Simone Lombardelli porterà in scena ClosciArt…. ovvero l’Arte di vivere in strada”, spettacolo di clownerie e magia, per adulti e bambini. Il DuoFlosh, composto da Francesco Fiore e Nicola Carbone, con Cabaret Zuzzurellone, fatto di musica dal vivo, equilibrismi e virtuosismi al palo cinese, chiuderà in bellezza, la domenica, Art Festival 2023. Per le presenze straniere, la Compagnia Entropia, formata dagli acrobati argentini, Magali Meijome e Alan Lerch, che si esibiranno nello spettacolo di danza contemporanea, teatro comico ed equilibrismo, Disidentes. Ancora dall’Argentina arriveranno i NoNes Circo con Bang!, in cui i due protagonisti, Dina e Robert, metteranno in scena la loro battaglia a suon di giocoleria, danza, acrobazie e tanto umorismo. Anche Maria Jose Ferronato, come Manshula Circo è un’artista argentina e con la sua Parranda (Festa collettiva) è pronta a regalare gioia collettiva. Ci sarà Simon Luca Barboni, che ha scelto Recanati per presentare il suo nuovo spettacolo in anteprima, #Strings assolo per uomo e corde, tutto incentrato sul concetto di filo, da quello artigianale fatto a mano, ai suoi utilizzi rivisti in chiave simbolica. Per la musica, il live di Jaspers, rock band milanese, con influenze artistiche e musicali che spazia dal rock, pop, alternative, progressive, reggae, funk fino alla musica classica; e dei Casual Boots, il duo chitarra, voce e batteria, che propone brani propri pop rock’n’roll. La domenica i Casual Boots animeranno il Dopo Festival in piazza G. Leopardi.

Dedicato in particolare ai più piccoli, ma che attrae sempre anche un pubblico adulto e curioso, tornano a grande richiesta i giochi tradizionali in legno di Circoludobus che saranno disposti, sabato 8, lungo corso Persiani, mentre domenica 9 in Via Falleroni. Ci sarà spazio per la presentazione del libro “Cuori in piena” di Alessio Torino (edizione Mondadori), presso Passepartout Libreria Caffè, con cui da anni Whats Art collabora. Per Recanati c’è stato un forte sostegno anche da parte degli sponsor, sia di quelli che ormai accompagnano l’evento dalla prima edizione, sia di quelli nuovi. Questo sostegno si è trasformato per l’edizione 2023 in una vera e propria forma di collaborazione. Nello specifico: i concerti in programma nel punto spettacolo ai Giardini B. Gigli potranno essere allestiti in modo tecnicamente perfetto grazie ai prodotti messi a disposizione proprio da uno di loro. Il mercatino di artigianato, quest’anno curato da MyLove Eventi, sarà presente con espositori handmade, a Porto Recanati, Loreto e Recanati. Nelle stesse tappe presente anche la zona street food. Tutti gli spettacoli vengono ripetuti per ogni serata in due fasce orarie.

Per gli orari e le disposizioni degli spettacoli nell’area della manifestazione, consultare il sito www.recanatiartefstival.com alla pagina “Programma”.