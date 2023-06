Inizia oggi il nono concorso dei cortometraggi del Civitanova film festival. A partire dalle 21.15 al cineteatro Cecchetti la proiezione dei primi otto cortometraggi in gara. Il concorso rappresenta il cuore del festival giunto alla sua nona edizione. A valutare i lavori arrivati da tutta Italia la giuria composta quest’anno da Daniele Barbiero, regista; Federica Biondi, regista e sceneggiatrice; Teresa Sala, regista a filmmaker; Monica Manganelli, regista, scenografa, visual artist e sceneggiatrice; Claudio Balboni, sceneggiatore. Oltre al premio Stelvio Massi al miglior corto, saranno assegnati i premi alla miglior regia, il premio del pubblico, il premio Fango&Assami concesso dagli organizzatori, il premio corti Young (assegnato dagli studenti dell’Istituto comprensivo via Tacito di Civitanova) e i premi alla miglior attrice e al miglior attore. Quest’ultimo è dedicato alla memoria di Claudio Gaetani, attore e grande amico del Cff.

Domani invece, mercoledì 22 giugno, il festival è tutto il giorno a Civitanova Alta. Nel pomeriggio, dalle 18.30 alla Locanda Fontezoppa ci sarà l’incontro con il giornalista e critico Alberto Morsiani, che presenterà il libro Cinema Speculation di Quentin Tarantino. Il libro è il racconto di come è nato l’amore di Tarantino per il cinema e al tempo stesso una entusiasmante, sovversiva, dirompente storia del cinema secondo il regista. Proposto in prima persona raccogliendo recensioni, ricordi, aneddoti, tra autobiografia, critica e reportage, il testo offre uno sguardo unico sulla settima arte, nella versione senza filtri di un suo eccezionale interprete.

La sera, ci si sposterà al teatro Annibal Caro, per assistere alle 21.15 al concerto del cantautore Dente, in uno spettacolo che sarà anteprima del Fool Festival. Dente è in giro per l’Italia per presentare il suo nuovo tour estivo, che nasce proprio dall’uscita del suo ultimo album, Hotel Souvenir. I biglietti sono online su Ciaotickets e saranno acquistabili anche il giorno stesso dello spettacolo direttamente a teatro, aperto a partire dalle 18.30.