“Segni e visioni” al Re Sole

Un frate e un poeta si incontrano all’evento “Segni e Visioni” in programma il prossimo 25 giugno alle 21.15 allo chalet Re Sole. Ad organizzarlo la lista Siamo Civitanova assieme al gruppo di giovani “Next gen”. “Segni e Visioni” è un’esperienza che mira ad esplorare il significato dei segni nella nostra società sempre più frammentata e a incentivare la loro interpretazione per un percorso di crescita e evoluzione. Fra Sergio Lorenzini, noto per la sua profonda conoscenza spirituale e la sua capacità di comunicare in modo ispirante, si unirà a Davide Rondoni, uno dei più apprezzati poeti contemporanei, per offrire una serata di riflessione e ispirazione. Modera Giuseppe Lepretti. L’evento è aperto al pubblico e l’ingresso è gratuito.