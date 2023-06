L’Ordine degli Ingegneri di Macerata ha partecipato, dall’8 all’11 giugno a Catania, alla prima fase del 30esimo Campionato Nazionale di Calcio degli Ordini degli Ingegneri d’Italia. La compagine maceratese, che era inserita nel girone H con i padroni di casa di Catania e le rappresentative di Forlì-Cesena e Teramo, si è fatta ben valere classificandosi al primo posto nel girone e qualificandosi per il quarto anno consecutivo alla fase finale.

L’esordio contro i colleghi romagnoli di Forlì-Cesena è stato travolgente, con un perentorio 8-0 finale. Mattatore della giornata è stato Matteo Agostinelli, andato a segno quattro volte nella prima mezz’ora di gioco. Le altre reti sono state realizzate da Pesaola, Marchegiani, Gasparrini e Scuppa. La seconda gara contro l’Ordine di Catania, svoltasi sempre al campo sortivo Antonino di Guardo di Aci Castello, si è chiusa a reti inviolate con una netta supremazia dei marchigiani, purtroppo non concretizzatasi in rete.

La sfida decisiva, contro la coriacea formazione degli ingegneri di Teramo, si è giocata allo Stadio Orazio Raiti di Biancavilla (CT) alle pendici dell’Etna e si è chiusa sul risultato di 1-1, con rete per i maceratesi su calcio piazzato di Lorenzo Rebichini. L’inaspettato pareggio nell’ultima gara per 1-1 tra i Catanesi e la compagine di Forlì Cesena ha permesso ai marchigiani di piazzarsi al primo posto nel girone e di presentarsi come testa di serie alla fase finali, dove incontreranno al primo turno gli Ingegneri di Bari.

Grande soddisfazione degli atleti-ingegneri, dello staff tecnico composto da Alessandro Mecozzi, Daniele Paciaroni, Enzo Leonardi e Henry Gullini e del Consiglio dell’Ordine di Macerata per il risultato raggiunto. I calciatori-ingegneri che hanno raggiunto questo brillante risultato sono Matteo Agostinelli, Samuele Calcabrini, Loris Cantarini, Giacomo Del Bianco, Pierluigi Formentini, Nicola Gasparrini, Nicola Gobbi, Francesco Grisogani, Francesco Mancini, Alessandro Marchegiani, Ivan Marconi, Lorenzo Massacci, Massimiliano Micucci, Luca Moroni, Alessandro Nardi, Marco Pesaola, Marco Piancatelli, Emanuele Porfiri, Lorenzo Rebichini, Carlo Savoretti, Sergio Scortichini, Diego Scuppa, Massimiliano Sgalla, Claudio Tardella e Alessio Vita.