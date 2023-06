Per sostenere le famiglie durante il periodo estivo e garantire la continuità del servizio di assistenza personalizzata rivolto ai ragazzi disabili l’amministrazione di Civitanova ha approvato l’avvio degli interventi dal primo luglio 2023 sino all’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 in ambito domiciliare o presso i centri estivi in città mediante assegnazione di personale educativo qualificato.

Il fondo stanziato è pari a 50mila euro e si accompagna ad altri interventi in favore delle famiglie durante il periodo estivo di cui verrà data separata comunicazione. «Abbiamo voluto con forza proseguire questo sostegno creato all’epoca con i fondi Covid, e che prosegue oggi con fondi di bilancio comunale – fa sapere l’assessora ai servizi sociali Barbara Capponi -. La volontà di assegnare ore estive di assistenza, in continuità con quella scolastica che termina a giugno, si traduce in atti concreti che diventano ore fruibili per le famiglie, e si inserisce in diversi bandi di iniziative estive a sostegno di tutti i nuclei con figli in età scolare di ogni ordine e grado. A breve arriveranno altri bandi che verranno illustrati di volta in volta per sostegni diversi. Continuiamo a lavorare fattivamente per sostenere quanto più possibile tutte le esigenze».

Le famiglie interessate possono inoltrare la domanda compilando il modello all’indirizzo [email protected] entro e non oltre le ore 13 del 29 giugno.