di Laura Boccanera (Foto di Federico De Marco)

Perde il controllo dell’auto e finisce contro il muretto della cancellata di un’abitazione, la vettura si ribalta e rimane con le ruote posteriori contro la recinzione. Grave incidenteattorno alle 12,30 lungo la strada di Costamartina, a Civitanova, poco lontano dall’ospedale cittadino.

Per cause in corso di accertamento una donna di 72 anni, disabile, è finita contro l’abitazione che si affaccia sulla discesa dell’ospedale.

La donna alla guida di una Lancia Y stava percorrendo in discesa via Ginevri quando forse per un malore, forse per un guasto alla vettura ha percorso a tutta velocità la discesa imboccando contro il senso di marcia lo svincolo di uscita che ha fatto da rampa di lancio.

A tutta velocità ha attraversato via Costamartina finendo la corsa contro la cancellata di un’abitazione e danneggiando la colonna del cancello.

L’auto per lo schianto è rimasta bloccata con le ruote posteriori in aria. Per estrarre la donna dall’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco. Il 118, viste le condizioni, ha predisposto il trasferimento in elicottero all’ospedale regionale di Ancona. L’eliambulanza è atterrata all’elisuperficie dell’ospedale e ha trasferito la donna all’ospedale Torrette di Ancona. Sul posto per ricostruire l’accaduto anche due pattuglie della polizia locale.