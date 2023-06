L’uscita della stazione di Civitanova sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiusa per due notti per consentire i lavori di installazione dei portali.

La chiusura è programmata dalle 22 di martedì 20 alle 6 di mercoledì 21 giugno, in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Loreto;

Sarà chiusa inoltre dalle 22 di mercoledì 21 alle 6 di giovedì 22 giugno, in uscita per chi proviene da Bari/Pescara.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Porto Sant’Elpidio.