di Laura Boccanera

“Per gli straordinari risultati raggiunti, per la capacità di innovare, per essere fulgido esempio di sana imprenditoria, per tenere alto il nome delle Marche”. Con queste motivazioni l’assemblea legislativa delle Marche ha insignito l’imprenditore Mattia Rinaldi dell’ “Onorificenza al lavoro”, un riconoscimento che la Regione tributa ai suoi imprenditori che si sono distinti per la professionalità e la capacità gestionale e creativa.

Rinaldi è uno di questi: ad appena 32 anni è Ceo della Domus Aurea, società fondata nel 2017 e con sede principale a Civitanova in via Carducci 30 (e con altre sedi nel fermano, nell’anconetano e nel maceratese) che si occupa di gestioni condominiali e che ha un network di aziende legate alla principale che fungono da fornitrici di servizi, dall’impresa edile a quella per le pulizie. Un’intuizione imprenditoriale che ha permesso alla Domus Aurea di crescere in modo vorticoso in questi anni, di espandere i propri confini e che si pone l’obiettivo di crescita su scala nazionale. I numeri del resto parlano: ad oggi la Domus Aurea rappresenta la terza azienda a livello regionale per la gestione dei condomini, con circa 200 condomini e circa 3000 unità immobiliari. Tutto il gruppo consta di circa 100 tra collaboratori, dipendenti e indotto.

L’ambizione e la vision erano già nel nome che Rinaldi, originario di Porto Sant’Elpidio, ha scelto per la sua attività: “Domus aurea” è infatti un tributo alla storia e all’eleganza della classicità romana. Venerdì pomeriggio nella sede civitanovese il vice presidente dell’assemblea legislativa Gianluca Pasqui ha consegnato all’imprenditore la pergamena motivando la scelta con parole di ammirazione ed encomio: «E’ un grande onore essere qui in questa realtà marchigiana – ha detto Gianluca Pasqui – il mio giro all’interno delle aziende virtuose nasce dalla volontà di essere vicino alle imprese che hanno qualcosa da dire. E questa è una di quelle realtà che hanno iniziato a scrivere la storia a grande velocità. Rinaldi nel giro di pochissimo tempo ha realizzato qualcosa di veramente grande, arrivando ad essere una delle prime realtà a livello regionale. Per questo la Regione Marche riconosce un encomio, che non ha un valore materiale, ma ha un significato per questo territorio. La Domus ha realizzato in pochissimo ciò che aziende in una vita non riescono ad ottenere. E’ pertanto un fulgido esempio di sana imprenditoria che tiene alto il nome delle Marche».

L’imprenditore ha voluto dedicare l’onorificenza alla sua famiglia, ma soprattutto ai dipendenti dell’impresa: «E’ un riconoscimento che mi onora, lo dedico a tutte le persone presenti, alla mia famiglia e ai dipendenti. La mia forza e fortuna è stata circondarmi di persone capaci e valide, senza di loro questo primo passo non sarei riuscito a compierlo». Alla cerimonia di consegna hanno preso parte esponenti del mondo dell’impresa e della politica: c’erano Paolo Maurizi, assessore del comune di Sant’Elpidio a mare, il sindaco di Porto Sant’Elpidio Massimiliano Ciarpella, il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, il mondo delle associazioni, del settore finanziario, bancario e assicurativo, amici imprenditori.