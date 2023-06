Aggressione in un bar in piazza XX Settembre a Civitanova, scatta il Dacur (Divieto di accesso nelle aree urbane) per un uomo tunisino. Il provvedimento è scattato in seguito all’episodio che si è verificato sabato. L’uomo, ubriaco, dopo aver infastidito i clienti di un bar nella piazza principale della città costiera, aveva reagito in maniera aggressiva anche nei confronti dei poliziotti intervenuti e per questo denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo la segnalazione del commissariato di Civitanova, in seguito all’attività istruttoria dell’anticrimine, il questore Luigi Silipo ha emesso nei suoi confronti il divieto di accesso e stazionamento nei pressi del locale pubblico dove è avvenuto il fatto e in tutti quelli vicini, per almeno un anno.