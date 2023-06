Dall’inizio dell’anno, per far fronte all’elevata richiesta di passaporti, la Questura di Macerata ha predisposto una serie di aperture straordinarie del relativo sportello, a seguito delle quali la Questura e il commissariato di di Civitanova hanno ricevuto in totale circa 4.200 richieste a fronte delle quali sono stati rilasciati altrettanti passaporti.

«In neanche sei mesi dall’inizio dell’anno, sono stati rilasciati i passaporti che normalmente vengono rilasciati in un anno – si legge in una nota -. La maggior parte sono stati richiesti per motivi legati al turismo, ma molte richieste sono state inoltrate anche per motivi connessi al lavoro, allo studio e per esigenze di tipo sanitario».