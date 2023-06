di Stefano Fabrizi

Ancora una serie di proposte per gli spettacoli nelle Marche che si spostano dai teatri all’aperto e si orientano sempre più sul food & beverage. Sotto i riflettori Inteatro Festival di Polverigi

VENERDI’ 16 GIUGNO

Macerata – Venerdì 16 e sabato 17 giugno, tra i sanpietrini di Macerata due serate con ottimo gin made in Marche. Aderiscono i locali Macerati Spiriti in piazza della Libertà, MoA project in Via Crispi e Bifolchi Divini in Galleria Scipione che offriranno i migliori gin delle marche direttamente ai loro banconi. Venerdí 16 la serata alza il volume con Dj Steevo e Duscio Dj.

Sassoferrato – Riparte da Sassoferrato il 16 e 17 giugno il viaggio di Food&Drink tra piatti e atmosfere del mondo. 15 i locali che hanno aderito all’iniziativa e che proporranno menù ispirati al Paese del mondo scelto in abbinamento e un allestimento a tema con i colori e atmosfere. Ad essere riproposto anche il contest fotografico che grande successo ha riscosso nelle scorse edizioni di Food&Drink: basterà scattare una foto del proprio aperitivo/cena e condividerla sul proprio profilo Instagram o Facebook usando #FoodDrinkJesi2023.

Sant’Elpidio a Mare – Scoprire gli scorci più suggestivi della città di Sant’Elpidio a Mare sorseggiando un calice d’estate in un’atmosfera vintage. E’ questo lo spirito dell’iniziativa “Aperitivi al Borgo. Sei appuntamenti che si svolgeranno in sei differenti location con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il borgo. Si parte venerdì 16 giugno a Largo dei Torrioni con l’aperitivo proposto dal bar – pasticceria Cardenà e la musica del compositore, cantautore e chitarrista Julian Corradini che proporrà un repertorio della tradizione musicale sudamericana.

Schieti – Torna il Palio dei Trampoli a Schieti di Urbino. La manifestazione dal 16 al 18 giugno. Dalle gare agli spettacoli: tutti gli appuntamenti Per informazioni www.paliodeitrampoli.it; tel. 351.8342014 – 320.0340126.

Polverigi – A Villa Nappi di Polverigi dal 15 al 18 giugno Inteatro Festival: una serie di appuntamenti con la danza e il teatro d'avanguardia. Diverse le anteprime.

SABATO 17 GIUGNO

Civitanova – Secondo appuntamento nel ricordo di Gaetani e Ciucci del cartellone di Civitanova Classica Piano Festival, stagione concertistica che giunge quest’anno alla 15a edizione. Nella suggestiva cornice del giardino della Pinacoteca Moretti, sabato 17 giugno alle ore 19 (ingresso libero), si esibiranno due straordinarie artiste coreane: Yehyun Kim all’oboe e Yoojin Oh all’arpa, in un programma dalle magiche sonorità che prevede musiche di Debussy, Fauré, Reade e Piazzolla.

Recanati – Due giornate 17 e 21 giugno all’insegna di grandi ospiti e performance a Recanati in occasione per la Festa della Musica. All’insegna del particolare omaggio a Beniamino Gigli, torna a Recanati, il 17 e il 21 giugno, la Festa della Musica, grazie al Comune di Recanati e con la direzione tecnica, organizzativa e artistica di Whats Art APS.

Treia – Il borgo si trasformerà sabato 17 e domenica 18 giugno in Treia Medievale. La città anticamente chiamata Montecchio vivrà una due giorni calata in un’epoca storica che sarà sviscerata attraverso conferenze, esibizioni di danza, musica, poesia, scherma e degustazioni

San Severino – Nelle principali vie e piazze della città, organizzata dalla Proloco con la collaborazione del Comune, ritorna Nottambula, a partire dalle 17 e fino a tarda notte fitto programma di spettacoli, esibizioni, degustazioni e tanto altro ancora in diversi punti della città.

Trecastelli – Alle 21 nel Giardino del Villino Romualdo e Museo Nori De’ Nobili BeatleSenigallia presenta un concerto dedicato a John Lennon. In esposizione autografi originali di John Lennon e Yoko Ono. Info: 071.7957851 oppure inviare una mail a: [email protected]

Cupra Marittima – Nel suggestivo scenario del Ninfeo Romano di Cupra Marittima, a ridosso della Statale 16, sabato 17 giugno 2023 alle ore 18:30, si aprirà un capitolo di emozioni e riflessioni attraverso la presentazione del libro “Arcani Sentieri”. Quest’opera letteraria, firmata dalle scrittrici Enrica Loggi e Antonella Roncarolo e pubblicata dalla Casa Editrice PeQuod, promette di condurre i lettori in un viaggio onirico e simbolico

San Costanzo – Presentazione del libro per bambini Tre gatte nel bidet (Settenove, 2022) con l’illustratrice Caterina Baldi, prevista per sabato 17 giugno alle 17.30 alla Biblioteca Comunale di San Costanzo e martedì 20 giugno alle 21.00 alla Biblioteca Comunale di Mondavio, presso il Centro di aggregazione di San Michele al fiume. Alla presentazione seguirà un laboratorio.

DOMENICA 18 GIUGNO

Mogliano – Primo appuntamento con “Aperitivi al museo”. Alle 18,15 protagonista il professor Rodolfo Bersaglia, con una conversazione dal titolo “Viaggio nella pittura parietale marchigiana”. Nel delizioso piazzale di vicolo Boninfanti, all’ingresso del museo di Arte Sacra, con l’affascinante vista dell’abside di Santa Maria di Piazza, da poco restaurata

Pesaro – I cortometraggi del progetto “6 dimore in cerca d’autore” saranno protagonisti di un’anteprima assoluta in un contesto di grande prestigio come la 59° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema – Pesaro Film Festival (17-24 giugno 2023). I 6 cortometraggi del progetto saranno proiettati il 18 giugno alle ore 18,20 presso il Teatro Sperimentale di Pesaro (Sala Grande), in occasione della giornata dedicata al territorio, con le Proiezioni speciali – CineMarche.

Una occhiata al by night marchigiano con diversi appuntamenti interessanti. Al Mamamia live Geolier

Venerdì 16 giugno

Lo Shada di Civitanova torna con Estate a 2000 e un altro doppio appuntamento. La cena spettacolo è con Jbees, il meglio della musica dance & pop 70’s – 80’s – 90’s, che lasceranno poi il posto in consolle ad Aldo Ascani e Fabrizio Breviglieri. Dopocena invece nell’area club special guest le Donatella, già vincitrici anche dell’Isola dei Famosi. Domani Vida Loca, l’ appuntamento allo Shada con la One Night più esclusiva d’Italia.

Al Casacon di Sirolo, food – music – retreat, la nuova perla della riviera nata sulle ceneri del mito Conchiglia Verde. Stasera Conchiglia Verde Amarcord, evento interamente dedicato alla musica

italiana. Guest Ivan Cattaneo. Aperitivo, cena, live e dj set con Pino Cardinali. Domani Sunset Dj set e live music per il dinner. Domenica Peace e Pil Love. Chill e relax. Aperitivo, cena e dj set.

Al Cayo Coco di Porto Recanati inaugurazione del venerdì. Pazzeska, il Party Trash. Dj La Regina. “Be The Change: Siate il cambiamento”. Un nuovo modo di rapportarsi al Mondo dell’entertainment, dove voi sarete i protagonisti del cambiamento. Direzione artistica Luca Kovac.

Al Ristorante Madeira di Civitanova stasera “Flower Power Maracaibo”, evento firmato Eventi Divertenti. Una notte italiana unica nel cuore del brasile. Churrasco brasiliano, musica, spettacolo, animazione italiana.

Al Miù Discodinner di Marotta City of music. Multi Dance Floors. Main room Latin Power reggaeton, trap, dance, hit, commercial.

Alla Terrazza di San Benedetto del Tronto stasera Hola Chica, il format con musica reggaeton e latin urban. Domani “Never Stop Dreaming” Performance dj Gorilla, Mat dj.

A San Benedetto del Tronto al Kontiki Club and Restaurant stasera Venerdì in Armonia. Dj: Jacopo Ciarmela. Domani cena spettacolo e dopocena. Domenica Cocktail bar e dj set.

Sabato 17 giugno

Musica live al Mamamia di Senigallia dove arriva Geolier in concerto. After show con 5 ambienti musicali.

Al Le Gall di Porto San Giorgio special guest Roberryc e format Senorita. Il party reggaeton, pop, latin house e commerciale più caldo della penisola.

Alla discoteca Baia Imperiale di Gabicce Mare, Remember Baia Degli Angeli 2023. Vale a dire, la notte più adulta dell’estate. In consolle i djs che ha fatto la storia della musica: Daniele Baldelli e Mozart.

E’ tornato a San Benedetto del Tronto il sabato della Riviera, da Bagni Andrea, dove il patron Sandro Assenti ha preparato tutto per una splendida estate 2023.

A San Benedetto del Tronto alla discoteca Akua Evento Opening party summer 2023.

Al Jonathan San Benedetto del Tronto cena spettacolo e dopocena con due ambienti musicali: area commerciale e area reggaeton.

A San Benedetto al Geko Riciclati. Due ambienti musicali. Geko area: musica commerciale e reggaeton. Op:um area: musica techno e house.

