Scontro in via Silvio Pellico, a Civitanova, fra una Smart e uno scooter Scarabeo. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 18,30 davanti al piazzale Vulcangas in via Silvio Pellico a Civitanova.

Per cause in corso di accertamento una donna alla guida di una Smart si è scontrata con lo scooterista che sopraggiungeva lungo la corsia di marcia. Il conducente è finito a terra ed il veicolo si è fermato lungo la corsia direzione ovest. La persona alla guida è rimasta ferita e subito sono sopraggiunte ambulanza e automedica del 118. Lo scooterista è stato condotto in ospedale ma non sarebbe grave. In quel tratto di strada a quell’ora il traffico è molto intenso e l’incidente ha provocato rallentamenti.

(l. b.)