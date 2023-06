Il presidente del Rotary Club Macerata “Matteo Ricci”, Guido Grandinetti, ha passato le consegne a Sabrina Morresi, nuova guida per l’anno rotariano 2023-2024. E’ avvenuto in occasione della conviviale tenutasi al ristorante “Le Case”, alla presenza di rappresentanti degli altri Rotary Club e dei soci, familiari ed amici.

«Il presidente uscente Grandinetti ha iniziato con la cerimonia di ingresso del nuovo socio Paolo Piccardoni enunciando la formula di rito che coopta nel club il nuovo entrato – si legge in una nota -, dopo di ché ha illustrato le molte attività dell’anno rotariano appena conclusosi, tra cui ricordiamo il premio “Silvia Rossi”, quest’anno conferito all’avvocato Giovanni Legnini ex commissario per la ricostruzione, la serata di musica e beneficenza pro Campus disabili al Lauro Rossi, il torneo di Padel con oltre 70 partecipanti e tante altre iniziative di service alla comunità.

La presidente per l’anno 2023-2024, Sabrina Morresi, avute le consegne dal suo predecessore in una suggestiva cerimonia, ha illustrato ai presenti il programma per l’anno rotariano incipiente, anticipando progetti volti al territorio nel campo del volontariato, alla cultura ed alla valorizzazione dei giovani, nonché alla promozione di incontri su argomenti di forte attualità ed interesse sociale. Da ultimo, è stato presentato il nuovo consiglio direttivo composto dal segretario Marco Sigona, il prefetto Giuseppe Vitali, il tesoriere Andrea Cirilli, il presidente Incoming Nicola Colonna, il Past President Guido Grandinetti ed i consiglieri, Laura Ricci, Silvana Lisi, Gianni Giuli, Luana Capparuccini, Barbara Antolini, Massimiliano Fraticelli.