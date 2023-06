E’ stato firmato questa mattina, un accordo di programma tra l’amministrazione comunale di Civitanova e le due Pro loco cittadine. Presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore al turismo Manola Gironacci ed i due presidenti, Aldo Foresi per Civitanova Alta e Fabio Pistilli per Civitanova Porto.

«Questo accordo vuole mettere le Pro loco nelle condizioni di lavorare meglio – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – e sono sicuro che ci permetterà di raggiungere, in modo più agevole per tutti, gli obiettivi culturali e di valorizzazione del territorio che ci siamo posti. Un rapporto, quello che ci lega alle Pro loco, sempre di grande collaborazione reciproca e che andiamo così a rafforzare mettendole nelle condizioni di poter programmare meglio e per tempo».

L’accordo prevede lo stanziamento di un fondo: 20 mila per la Pro loco della Città Alta e 6 mila per quella di Civitanova Porto. «Cifre – ha precisato la Gironacci – decise in base alle attività svolte negli anni precedenti, ma è nostro obiettivo arrivare allo stesso stanziamento per entrambe. Con questa firma – ha continuato – andiamo a regolamentare, dunque, la collaborazione con le due associazioni che rappresentano il braccio destro dell’amministrazione. Insieme programmeremo quelli che saranno gli eventi dell’anno successivo, dalle feste patronali a quelle natalizie fino agli eventi estivi. Sono contenta quindi perché ritengo questa firma molto preziosa sia per l’amministrazione che per le due Pro loco».