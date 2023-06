di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

Secondo gli studi dopo la pandemia il disagio esistenziale è cresciuto dell’80%, mentre le psicopatologie registrano un +40%. Dati che dimostrano la necessità di prevenzione e ascolto dei più giovani e da oggi a Civitanova c’è un servizio in più. Ha inaugurato infatti nella sede Pars di via Carducci un nuovo servizio ambulatoriale specialistico di diagnosi e riabilitazione dell’età evolutiva.

Tratterà grazie ad un’equipe multidisciplinare i disagi dell’età adolescenziale, dai comportamenti aggressivi e antisociali a quelli alimentari, dalla dispersione scolastica al ritiro sociale fino alle dipendenze patologiche come per cellulare e tecnologia, gioco d’azzardo, abuso di alcool e sostanze. Questa mattina la benedizione dei locali e l’inaugurazione alla presenza del sindaco Fabrizio Ciarapica, dell’assessore Ermanno Carassai, della presidente Pars Nicoletta Capriotti, del consigliere regionale Pierpaolo Borroni, di Gianni Giuli direttore del dipartimento delle dipendenze patologiche insieme con Mario De Rosa responsabile del Sert di Civitanova e Irene Costantini direttrice sanitaria della struttura. Il centro Icaro, questo il nome, è accreditato presso la Regione Marche e si occuperà della consulenza, diagnosi e pronto intervento per tutti i disturbi legati all’età evolutiva, una fetta di popolazione che va dai 10 anni ai 24 circa.

«Inaugurare questo centro dandogli questo nome ci riporta al passato – ha ricordato la presidente Nicoletta Capriotti – quando con Icaro ormai 15 anni fa avviammo un’attività di dopo scuola per ragazzi con problemi di dipendenze riuscendo ad agganciarli così per intraprendere un percorso. Era un progetto avanzato per l’epoca e oggi proponiamo questa nuova sfida costruita in sinergia con il territorio, con la neuropsichiatria dell’Ast, col servizio di prevenzione e con le forze dell’ordine».

Pierpaolo Borroni ha sottolineato l’impegno della regione per finanziare il contrasto alle dipendenze tecnologiche, mentre il sindaco Fabrizio Ciarapica ha ricordato il protocollo di intesa che si andrà a sottoscrivere con tutti gli attori del sociale e della prevenzione per avere nuovi strumenti a contrasto del disagio giovanile. «La collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale – ha sottolineato Gianni Giuli – da soli altrimenti non riusciremo a fronteggiare tutte le problematiche presenti e fare prevenzione. Grazie ai servizi sul territorio e ambulatori come questo possiamo essere maggiormente incisivi».

La direttrice sanitaria Irene Costantini ha parlato del lavoro di equipe che si svolgerà nel centro e che è supervisionato da un comitato scientifico di alto livello che prevede anche il sostegno e il contributo di uno dei massimi esperti di psichiatria e relazioni con gli adolescenti Gustavo Pietropolli Charmet e Paolo Scapellato: «questo centro non poteva che sorgere qui – ha sottolineato la Costantini – Civitanova è una città dove vivono molti giovani e un polo di attrazione per tanti ragazzi e ragazze che arrivano qui nel fine settimana. Per capire gli adolescenti oggi non basta rifarsi alla propria esperienza perché la società è profondamente cambiata e gli adolescenti crescono all’ombra di ideali narcisistici e consumistici e i genitori si trovano così in difficoltà».

Presente per la polizia anche l’ispettore Erasmo Perniola che ha evidenziato come l’operato della polizia spesso arriva quando la situazione è già compromessa: «la situazione coi giovani non è ottimale – ha confessato – ma anche noi possiamo fare la nostra parte. Anche se arriviamo quando spesso alcune problematiche sono già avanzate avere a disposizione un centro verso cui indirizzare e convogliare il malessere giovanile è uno strumento in più che abbiamo. Negli incontri con le scuole spesso veniamo avvicinati da giovani che esternano un malumore che però faticano ad esternare ai genitori». Il centro è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. Il primo contatto con la struttura avviene su appuntamento.