Esiste per la legge solo da 100 anni. E’ la figura dell’architetto e nell’anniversario del centenario dall’ingresso nel quadro normativo di questa professione ben più antica l’ordine degli architetti organizza a Civitanova venerdì 16 giugno la “Festa dell’Architettura”, giornata di dibattito e confronto sul ruolo dell’architetto e sulla sostenibilità dello sviluppo urbano.

“La cura dei luoghi” è il titolo scelto per questo ciclo di eventi che attraversa quest’anno l’intero territorio della provincia. Dopo l’apertura a Macerata e l’incontro di Recanati, la prossima tappa sarà a Civitanova nello spazio della biblioteca Zavatti costruita dal maestro del razionalismo italiano Adalberto Libera a partire dalle 15.30. Altre tappe toccheranno poi Sarnano, Gagliole, Corridonia, Camerino, Tolentino ed infine la giornata di chiusura a Macerata. Il convegno dibattito toccherà i temi della sostenibilità dello sviluppo urbano e delle molteplici relazioni tra città e territorio. A partire dalle 15,30 parteciperanno Tommaso Fantini dello studio VG13 Architects di Milano con l’intervento “Urban Infrastructures”, Domenico La Gioia dello studio Polistudio Aes di Riccione con l’intervento “Il Waterfront di Riccione – storie di creatività e rigenerazine urbana”, Rita Miglietta assessora all’urbanistica del comune di Lecce con l’intervento “Lecce è il suo mare”, Paolo Carancini dello studio Asinglearch di Civitanova con l’intervento “Architetture per la transizione ecologica”, il naturalista Marco Cervellini, ricercatore Unicam con l’intervento “Verde urbano. Qualità della vita”.

L’evento si svolge con il patrocinio del comune di Civitanova che parteciperà con l’assessora Roberta Belletti e con il sindaco Fabrizio Ciarapica. Dalle 19.30, l’incontro continuerà all’esterno nel parco appositamente allestito, dove sarà in mostra un’esposizione di progetti di architetti locali ed un aperitivo-cena informale sotto forma di pic-nic per riappropriarsi degli spazi e guadagnare una prospettiva diversa su luoghi noti. La serata è aperta a tutti (si consiglia la prenotazione scrivendo a: [email protected]) e per il pasto si richiede un contributo di 10 euro. Il cibo e la musica sono a cura dell’associazione Superecletic con la partecipazione dello chef Mattia Paolucci e la selezione musicale, fino alla mezzanotte a cura di Lorenzo Morresi e Tommaso Cicconi.