L’artigianalità corre sul web, anzi, vola. L’azienda civitanovese Volotrend, specializzata nella produzione e commercializzazione di nastro adesivo personalizzato, è tra le imprese marchigiane ad aver registrato i più alti risultati grazie all’e-commerce.

«L’azienda ha più di 30 anni di esperienza nel settore degli adesivi per imballaggi e il progetto web www.involoprint.it è iniziato tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 – ha raccontato il titolare, Natale Barboni -. Abbiamo mantenuto i canali di distribuzione tradizionale grazie alla nostra rete di vendita nel centro Italia, soprattutto Marche, Abruzzo e Umbria, ma l’online ci ha dato una grande soddisfazione e la fidelizzazione della clientela ne è la prova. Ogni anno il volume di affari è sempre cresciuto fino ad arrivare al 2022 in cui abbiamo fatturato 300mila euro, solo con l’e-commerce».

Involoprint.it è il sito creato da Volotrend che sta trainando sempre di più il core business dei nastri adesivi personalizzabili dalle aziende. «Abbiamo sviluppato internamente il sito che in poco tempo ha raggiunto una grande visibilità e oggi Volotrend appare tra i primi risultati sui più grandi motori di ricerca se si digita “nastro adesivo personalizzato” – ha affermato Andrea Federici, grafico e sviluppatore web -. Questo grazie ad attività di sponsorizzazione online ma soprattutto curando al massimo i contenuti del nostro sito, che è facilmente fruibile e garantisce un acquisto sicuro. Non è facile raggiungere questi risultati nella giungla del web, anche in considerazione del fatto che la nostra è un’azienda artigianale. I clienti continuano a ordinare dal sito perché soddisfatti del prodotto e del servizio e ogni mese se ne aggiungono di nuovi da tutta Italia».

L’azienda ha raggiunto la vetta dell’online adeguandosi ai suoi progressi ma mantenendo intatti gli standard di qualità dei nastri con il logo stampato per chiudere gli imballaggi.

«Questi grandi risultati, impensabili all’inizio, li dobbiamo al grande intuito commerciale del nostro titolare che ha sempre creduto nelle nostre capacità e nell’importanza di una buona comunicazione, anche online – ha continuato Federici -. Volotrend, oltre a produrre nastri adesivi custom realizza etichette adesive, neutre o personalizzate, abbigliamento da lavoro sempre personalizzato e gadget promozionali come penne, block notes».

«Prima della Brexit avevamo ottenuto risultati interessanti anche in Inghilterra – ha concluso Barboni -, poi con i costi di spedizione è diventato complicato rimanere competitivi e ora abbiamo puntato al commercio con Germania e Austria tramite il nuovo sito involoprint.com, dedicato esclusivamente a questi due Paesi. È la nostra nuova sfida».

Volotrend Srls si trova in Via Fratelli bandiera, 114 a Civitanova Marche. Per informazioni contattare il numero 0733 817459 o scrivere una e-mail agli indirizzi [email protected] o [email protected]. Visitate il sito www.involoprint.it e www.involoprint.com .

(Articolo promoredazionale)