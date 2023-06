Auto contro scooter, un 50enne in ospedale. Incidente questa mattina poco prima delle 10 in via Del Casone, a Civitanova, all’incrocio con via Leti.

A causa di una mancata precedenza una donna di 67 anni al volante di una vettura ha travolto il conducente di uno scooter. L’uomo, di Civitanova, è stato sbalzato a terra per l’impatto.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la vettura infatti sbucava su via del Casone e non si sarebbe accorta del sopraggiungere del mezzo a due ruote. Ferito in modo non grave l’uomo che è stato soccorso dal 118 e condotto al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto per rilevare l’incidente la pattuglia antinfortunistica della polizia municipale.

(l.b.)