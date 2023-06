Il gruppo scout “Civitanova Marche 1” compie 75 anni. Si sono conclusi i festeggiamenti organizzati dal gruppo in occasione della ricorrenza.

La festa, celebrata nella chiesa parrocchiale di San Gabriele dell’Addolorata, ha visto una grande partecipazione di ragazze e di ragazzi scout che, attraverso giochi, musica, momenti intensi ed emozionanti di riflessione e di preghiera hanno, nel loro piccolo, allietato i vari eventi predisposti. «A 75 anni dalla sua istituzione, il gruppo scout Agesci Civitanova Marche 1 si riconferma quale importante e solido punto di riferimento per la comunità – ha dichiarato il capo gruppo, Irene Cesarini – facendosi portavoce dei principi civici, sociali e cristiani contribuendo, attraverso percorsi educativi ispirati allo scoutismo, alla formazione e alla valorizzazione della persona. Colgo l’occasione per ringraziare di cuore la nostra guida spirituale, don Piero Pigliacampo, per il supporto che quotidianamente ci dona e ringrazio il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, per aver compartecipato alla nostra festa attraverso la concessione del patrocinio della città».